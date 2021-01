La marató de sang arriba a l'equador amb mes de 5.000 donacions, 58 de les quals a Manresa

Després dels cinc primers dies de la Marató de Donants de Sang de Catalunya s'han superat ja les 5.000 donacions, 58 de les quals a la seu fixa del banc de sang a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Tot i això, l'arribada del temporal Filomena ha coincidit amb l'inici de la marató i ha fet que molts donants no puguin anar als hospitals o a les campanyes programades.

La campanya més gran de l'any continua fins divendres, dia 15, als principals hospitals i a la resta d'acaptes programades a municipis de tot Catalunya.

Al web del banc de sang encara hi ha disponibles més de 1.000 places per donar sang.

L'objectiu de la Marató és aconseguir més de 10.000 donacions per remuntar les reserves de sang després del Nadal. Les donacions dels primers dies han permès que hi hagi sang per a les necessitats dels hospitals de 5 a 6 dies. La previsió és finalitzar la marató amb unes reserves entre 8 i 10 dies, el nivell òptim.

Les donacions fins ara: