Meandre retreu a l'ACA que autoritzés la tala d'arbres a Rajadell

«No s'entén aquesta nova i grisa actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tan allunyada d'aspectes ambientals i paisatgístics, amb unes autoritzacions que només tenen en compte aspectes estrictament de funcionalitat hidràulica, en uns espais, els cursos dels rius i rieres, que són essencials pel que fa a assolir els reptes de recuperació d'hàbitats i biodiversitat al nostre país». Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages ha expressat el seu rebuig més absolut per la decisió de l'ACA d'autoritzar la tala de 171 de peus de diverses espècies d'arbres al bosc de ribera de la riera de Rajadell. Meandre en va demanar informació a l'ACA, que, tal com ja va avançar Regió7 en l'edició de divendres passat, va fer saber que la propietat tenia la seva autorització per fer l'esmentada tala.

La reacció de Meandre és contundent fins al punt de demanar a «la gerent dels serveis tècnics de l'ACA, la senyora Anna Seijas Vila, que cedeixi el seu lloc a dirigents més preparats per encarar els nous reptes en matèria de biodiversitat, medi ambient i paisatge, per a aquesta entitat tan devaluada. Algú que sigui capaç d'introduir noves dinàmiques en la gestió i ordenació dels espais fluvials, més sensibles al manteniment de la biodiversitat, la sostenibilitat i els valors paisatgístics i culturals de cada curs fluvial».

L'entitat anuncia que avui «tenim una entrevista amb l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, i amb el servei tècnic de l'Ajuntament. Pel que sabem, als serveis tècnics no els consta cap sol·licitud de la tala d'arbres efectuada. Pensem fer la petició a l'alcalde que es restauri l'itinerari de la riera de Rajadell arrasat, la reposició dels pals indicadors del corriol arrancats, i un posicionament més proactiu per a la preservació de la biodiversitat en el seu terme». Per altra banda, «hem demanat una entrevista amb la propietat amb la intenció de proposar que a partir d'ara la gestió forestal de la finca sigui gestionada i executada per empreses professionals que sí que saben fer compatible la necessària gestió forestal i agrícola amb la preservació dels ecosistemes, la biodiversitat i el paisatge, avui, més necessaris que mai».

Dins de la seva denúncia de la tala executada el novembre passat, l'entitat ecologista va comunicar la setmana passada (vegeu edició de divendres) que , «a part de ser del tot desafortunada i maldestre, vulnera la normativa contemplada en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rajadell i en el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages», tot insistint que «es contrària als principis més bàsics de la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat».