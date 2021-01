La nevada a Madrid deixa estancs de Manresa sense títols de bus

Alguns estancs de Manresa no han pogut servir als seus clients totes les targetes multiviatges, entre elles la T-10 del bus urbà. La causa ha estat la nevada caiguda a Madrid on hi ha centralitzat l'emmagatzematge i que ha retardat l'abastiment en alguns casos.

Responsables d'estancs han explicat que s'han trobat amb estudiants, gent gran i altres usuaris que han hagut de marxar dels seus establiments sense l'abonament, perquè es van exhaurir les existències i no han arribat les noves targetes.

El bitllet senzill a qualsevol de les línies del servei urbà de Manresa costa 2 euros. La T-10, la targeta multipersonal amb transbordament gratuït entre línies per fer deu viatges, val 9,10, així que els viatges surten per menys de la meitat de preu.

Fonts consultades per aquest diari han explicat que el problema s'ha produït perquè l'emergència climatològica ha tingut lloc a principi d'any, que és quan es fa la principal redistribució de títols, però que de forma imminent es restablirà el servei.

Una altra queixa que ha emergit és que per un estret marge de benefici els estancs han de donar servei a clients que s'hi adrecen per qüestions que haurien de ser resoltes a l'estació d'autobusos.

El subministrament a Manresa està dividit en dues zones i el desabastiment ha afectat diversos estancs que s'han quedat sense estoc a la carretera de Santpedor i a la Sagrada Família, entre d'altres.