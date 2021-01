El professorat de Manresa comença a fer-se les PCR: «Suposo que ho he fet bé, no ho sé»

Als professionals dels centres educatius de Manresa se'ls hi va afegir ahir feina extra a la que fan habitualment com donar classes o prestar els seus serveis a escoles i instituts: fer-se ells mateixos un frotis nasal per treure'n una mostra i poder fer una prova PCR.

A Manresa va començar el cribratge massiu que Salut i Educació impulsen entre tots els professionals del món de l'ensenyament, no tan sols docents, sinó també els d'administració i serveis, d'atenció educativa, monitors de menjador o bé servei de neteja. A les comarques centrals es preveu que 13.000 persones es facin la prova d'aquí fins a finals de mes. Al conjunt de Catalunya, més de 170.000.

L'institut Lluís de Peguera va ser un dels centres on ahir es va fer el cribratge. Al centre es van habilitar diversos espais ventilats a l'últim pis de l'edifici perquè, un per un, hi anessin entrant a fer-se el frotis a mesura que quedaven deslliurats de les classes o de la seva feina. No és que s'hi formessin aglomeracions, però sí que en algun moment hi va haver cues.

Sobre la taula dels espais en qüestió, gel hidroalcohòlic i productes per netejar el moble. Cadires, finestres obertes i poc més.

Pràcticament tot el personal es va fer la prova, un centenar aproximadament, i també pràcticament tothom tenia un cert neguit per fer-ho bé. No és el mateix que la mostra l'agafi un sanitari que no pas un mateix, van comentar alguns. Però ningú no hi va posar pegues. «Vaig participar en un cribratge que es va fer als barris de Manresa. La coïssor que fa me la conec. Espero que tot vagi bé», deia un d'ells abans de fer-se l'autoprova. Al migdia totes havien d'estar fetes per dur-les al CAP Bages i, d'aquí, al laboratori.

Tothom qui es va fer el frotis va passar primer per consergeria, on ja tenien a punt la paperassa -el document identificatiu amb un codi de barres per a cadascun- i els kit per l'autopresa. En una bossa hi ha l'escovilló - el pal per fer-se el frotis-, el tub per deixar-lo a dins tancat i una bossa també hermètica per posar-hi el tub.

L'orientadora educativa del Peguera Mireia Manzano va ser una de les que es van fer l'autopresa. Decidida va rentar primer la taula, es va fregar les mans amb gel hidroalcohòlic, va enganxar al tub l'etiqueta adhesiva que hi havia al document acreditatiu, es va treure la mascareta i va fer-se el frotis al nas. Va col·locar l'escovilló dins el tub, i el tub dins la bossa. Es va tornar a netejar les mans i també la taula. En escassos dos minuts ho va tenir enllestit.

«Suposo que ho he fet bé. Fa una mica de respecte». La recomanació és fer entrar l'escovilló dos centímetres endins del nas, i fregar les parets cinc segons a cada fosa nasal. L'últim pas va ser dur la bossa amb la mostra a la petita nevera que hi ha a una de les sales de professors. Era on tothom anava a parar un cop s'havia fet l'autopresa.

A la sala de seguida es va generar un debat: que si ho haurien fet bé, que «si no pateixis que segur que sí», que si és o no molest o si Educació i Salut prenen totes les mesures adients per frenar la covid als centres d'ensenyament. Hi va haver coincidència en què proves com la d'aquest cribratge s'haurien d'haver fet abans i que caldria repetir-les regularment «per tranquil·litat de tots».