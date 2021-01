La Taula de Territori rebutja la proposta per soterrar els FGC i com ha portat el tema l'Ajuntament

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures ha expressat el seu "rebuig" tant "per motius tècnics com formals" a la proposta presentada per l'Ajuntament de Manresa (vegeu edició del diari del passat 16 de desembre) de fer passar sota terra la línia dels FGC entre l'estació de Manresa Alta i la construcció d'una nova estació subterrània a la plaça Espanya o a prop en substitució de l'actual Baixador. Per aquest motiu, ha elaborat un manifest on exposa els motius d'aquesta posició i hi assenyala molt especialment la manca d'informació, diàleg i comunicació per debatre amb els agents que formen part de la Taula de Territori una infraestructura tan rellevant per a la ciutat com aquesta.

FGC, que paga l'actuació, que ha consensuat amb l'Ajuntament, va licitar el passat 17 de desembre l'estudi informatiu per decidir el traçat del projecte, que passa per fer que la línia sigui subterrània a partir de Manresa Alta fins al Baixador, on s'elimina aquesta estació. A partir d'aquí o pot seguir cap al carrer de Carrasco i Formiguera fins a la plaça de les Oques i fer el nou baixador aquí, o bé desviar-se cap a la plaça de Simeó Selga fins a la plaça Espanya, on aniria l'estació.



"S'ha actuat amb lleugeresa i manca de rigor"



Segons els integrants de la taula, "s''ha obviat cap mena de debat i estudi en profunditat de les alternatives ferroviàries que han de servir per construir el futur de la ciutat i la comarca". Creuen que "s'ha actuat amb lleugeresa i manca de rigor en prescindir d'estudis objectius amb comparatives de totes les solucions alternatives, per valorar-les i explica-les públicament buscant el consens general". Entenen com "molt equivocada la postura paternalista de l'Ajuntament que no cal estudiar el que la ciutat i el territori necessiten perquè uns quants ja prenen aquestes decisions per nosaltres. Aquest camí no ens porta enlloc. No podem condicionar el futur del territori a propostes unilaterals".

Tècnicament, remarquen que la proposta defensada per l'Ajuntament impediria en un futur l'enllaç entre FGC i la Renfe, tot i que el consistori digués que és una opció que s'ha tingut en compte en un futur.

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures està liderada per la Cambra de Comerç de Manresa i la integren els Col·legis d'Arquitectes de Catalunya, d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, d'Enginyers Industrials de la Catalunya Central, d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, d'Agents de la Propietat Immobiliària, els gremis d'Industries de la Fusta, d'Instal·ladors del Bages i el Berguedà, de constructors d'Obres de Manresa i comarca i l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

Podeu llegir el manifest en el següent enllaç