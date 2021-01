La Taula de Territori rebutja la proposta per soterrar els FGC i com ha portat el tema l'Ajuntament

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures ha expressat el seu "rebuig" tant "per motius tècnics com formals" a la proposta presentada per l'Ajuntament de Manresa de fer passar sota terra la línia dels FGC entre l'estació de Manresa Alta i la construcció d'una nova estació subterrània a la plaça Espanya en substitució de l'actual Baixador. Per aquest motiu, ha elaborat un manifest on exposa els motius d'aquesta posició i hi assenyala molt especialment la manca d'informació, diàleg i comunicació per debatre amb els agents que formen part de la Taula de Territori una infraestructura tan rellevant per a la ciutat com aquesta.



"S'ha actuat amb lleugeresa i manca de rigor"



Segons els integrants de la taula, "s''ha obviat cap mena de debat i estudi en profunditat de les alternatives ferroviàries que han de servir per construir el futur de la ciutat i la comarca". Creuen que "s'ha actuat amb lleugeresa i manca de rigor en prescindir d'estudis objectius amb comparatives de totes les solucions alternatives, per valorar-les i explica-les públicament buscant el consens general". Entenen com "molt equivocada la postura paternalista de l'Ajuntament que no cal estudiar el que la ciutat i el territori necessiten perquè uns quants ja prenen aquestes decisions per nosaltres. Aquest camí no ens porta enlloc. No podem condicionar el futur del territori a propostes unilaterals".

Tècnicament, remarquen que la proposta defensada per l'Ajuntament impediria en un futur l'enllaç entre FGC i la Renfe, tot i que l'Ajuntament digués que és una opció que s'ha tingut en compte en un futur.

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures està liderada per la Cambra de Comerç de Manresa i la integren els Col·legis d'Arquitectes de Catalunya, d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, d'Enginyers Industrials de la Catalunya Central, d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, d'Agents de la Propietat Immobiliària, els gremis d'Industries de la Fusta, d'Instal·ladors del Bages i el Berguedà, de constructors d'Obres de Manresa i comarca i l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa.

Podeu llegir el manifest en el següent enllaç