Althaia de Manresa acull la primera vacunació massiva a les comarques centrals

Des de primera hora del matí d'aquest dijous es porta terme la primera vacunació massiva contra la covid a Manresa. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa rebran el fàrmac contra la covid més de 1.800 professionals de la fundació, tan personal sanitari com d'administració, cuina, manteniment o neteja.

A Sant Joan de Déu s'ha habilitat un espai perquè els treballadors que han decidit vacunar-se vagin passant a rebre la vacuna. Tothom té dia i hora assignat en un pla que, segons responsables de la vacunació a les comarques centrals, podria ser un assaig de cara a l'administració del fàrmac a la població general.

A l'hospital s'ha habilitat un espai a la planta -2 per administrar la vacuna Pfizer. Tots els treballadors han de passar pel taulell de registre per comprovar que estan inscrits. D'aquí passen a una altra sala on hi ha quatre punts de vacunació, i posterirorment s'han d'estar 10 minuts en una altra espai per assegurar-se que no pateixen cap reacció negativa. En un espai diferenciat, quatre professionals més preparaven la solució.

Professionals d'Althaia han assegurat que es tracta d'un dia històric i alguns fins i tot s'han emocionat a l'hora de rebre la vacuna. N'hi ha que recordaven els patiments de la primera onada, i qui reflexionada que la covid ni molts menys està vençuda, però que s'ha passat al contraatac.

La vacunació a Sant Joan de Déu de Manresa durarà fins dissabte. Aquest dijous i aquest divendres hi passaran 720 persones cada dia entre les 9 del matí i les 6 de la tarda. Dissabte ho faran 375 persones més. Els equips de vacunació els formen professionals d'Althaia i de l'equip de vacunació de Salut a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

La setmana passada ja es va vacunar personal de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. La vacuna també ha arribat al centre sanitari de Solsona i a principis d'aquesta setmana a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, on hi treballen 400. A residències i professionals de primària, la vacuna s'ha administrat a més de 4.000 persones al Bages, Berguedà i Solsonès.