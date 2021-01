Manresa s'instal·la al capdamunt del rànquing de nous casos de covid

Manresa continua al capdavant de les ciutats de més de 50.000 habitants en incidència acumulada a 14 dies del virus. Els nous positius detectats per 100.000 habitants és de 750 en dues setmanes. Liderar el rànquing és preocupant, però ho és molt més que el dia 28 de desembre ja hi fos al capdamunt i el 8 de gener, també. Les dades dibuixen una situació en la què la capital del Bages, més enllà de fluctuacions puntuals, apareix instal·lada en una posició molt desfavorable pel que fa a l'afectació de l'epidèmia.

Pel que fa a la resta de ciutats de més de 50.000 habitants a Reus és de 709; a Cerdanyola del Vallès, 662; a Tarragona, 628; a Santa Coloma de Gramenet, 625; a Mataró, 620; Badalona, 589; a Castelldefels, 579; a Viladecans, 578; a Cornellà, 566; ; a l'Hospitalet, 545; al Prat de Llobregat, 537; a Sant Boi, 536; a Rubí, 530; a Granollers, 506; a Barcelona, 505; a Sabadell, 503; a Terrassa, 485; a Vilanova i la Geltrú, 469; a Sant Cugat, 438; a Girona, 420; a Lleida, 343 i a Mollet del Vallès, 316.



600 positius amb capacitat de contagi

A Manresa, durant els darrers catorze dies analitzats pel Departament de Salut, s'han confirmat per PCR o test d'antígens 600 nous positius. Això vol dir 600 persones amb capacitat de contagi actiu.

Per comarques, la que presenta més incidència acumulada del virus a 14 dies és la Cerdanya, amb un índex de 1.439 casos per 100.000 habitants. El Solsonès és la tercera (891) i el Bages la setena (727). Valors inferiors presenten l'Alt Urgell (626), l'Anoia (625), el Berguedà (596) i el Moianès (422).

Pel que fa a un altre indicador, el de risc de contagi hi ha bones i males notícies. La bona és que després d'encapçalar també aquest rànquing entre les ciutats de més de 50.000 habitants, ara la ciutat ja no és al capdamunt.

Presenten pitjors indicadors que Manresa, que té un índex de 842 punts, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, l'Hospitalet, Badalona, Viladecans i Santa Coloma.

Les notícies dolentes són que l'índex de 842 s'acosta al màxim de l'epidèmia a la ciutat, que va ser el 902 del 2 de novembre. Manresa porta tot el 2021 per sobre de 740 punts de risc de rebrot i les dades van a l'alça des del 7 com Catalunya.

Puigcerdà, que durant setmanes va encapçalar el rànquing de risc de rebrot de les ciutats representatives del territori triades pel Departament de Salut, ara té 1.031 punts per sota de Vilafant, Vilafranca del Penedès, Figueres, Sitges, Sant Joan Despí i Gavà.

Solsonès: pitjor risc de rebrot

Pel que fa a les dades comarcals, el Solsonès encapçala el rànquing de risc de rebrot amb 2.249 punts. Les xifres reflexen l'impacte del brot detectat a la residència de gent gran de la població. Per trobar una altra comarca de l'àmbit de cobertura del diari cal retrocedir fins a la sisena posició on hi ha el Moianès, amb 995 punts.

El Solsonès també encapçala el rànquing de velocitat de contagi, amb 3,19 punts -el que vol dir que cada positiu infecta 3,19 persones- i el Moianès és la cinquena, amb 2,41 punts.