Nou municipis presenten la moció de Fem Manresa sobre l'avortament

Nou poblacions de la Catalunya Central presentaran en els seus plens municipals una moció per garantir plenament el dret a l'avortament a l'Hospital de Sant Joan de Déu, gestionat per la Fundació Althaia, tal com ja va fer Fem Manresa el desembre passat.

Per iniciativa de les assemblees locals de la CUP, la moció es presenta, per ara, als municipis de Santpedor (aprovat per unanimitat aquest dimarts), Sallent (Fem Poble), Navàs, Navarcles, Moià, Solsona, Calders, Guixers i Monistrol de Calders. Està previst que també es presenti al Consell Comarcal del Bages al ple del 25 de gener.

La moció posa de manifest que a Manresa, a on hi ha l'hospital de referència del Bages, Solsonès i Moianès, només és possible avortar-hi de manera farmacològica i dins de les nou primeres setmanes de gestació, i que els avortaments farmacològics entre les nou i deu setmanes són derivats per l'ICS al Consorci Sanitari de l'Anoia. Pel que fa als avortaments quirúrgics, sigui quina sigui la setmana en què es facin, les dones són derivades a clíniques privades de Barcelona.

Els partits que presenten la moció consideren una «greu irresponsabilitat» que l'hospital de referència per a bona part de les dones de la Catalunya Central negui el dret a l'avortament, de forma sistemàtica tenint el personal, infraestructura, formació i instrumental necessaris.