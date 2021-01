Sor Lucía balla contra la covid

Sor Lucía Caram segueix a la xarxa social xinesa Tik Tok penjant contingut de tot tipus. En l'últim vídeo se la pot veure amb professionals sanitaris de Manresa i voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara ballant una cançó amb molt ritme. Sota el lema: "Preparades per exterminar la COVID-19" un grup de noies, inclosa la monja, han preparat una coreografia per donar ànims a tota la població i aconseguir treure un somriure a tothom.





Amb l'entrada a TikTok,. La monja influencer suma 202.500 seguidors a la plataforma del pollet blau; 74.000, a Facebook i 44.300 a Instagram.Quant a la Fundació del Convent de Santa Clara, va néixer l'abril del 2009 a Manresa gràcies a l'impuls de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat per ajudar persones que han estat expulsades del sistema i que no poden viure amb dignitat. Hi col·laboren uns 220 voluntaris per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans.