Un 80% del personal d'Althaia s'ha apuntat per rebre la vacuna contra la covid-19

Un 80 % dels treballadors de la Fundació Althaia de Manresa han demanat que els vacunin contra la covid. En total seran 1.808 els qui rebran el fàrmac. 720 ahir, 720 més avui i la resta el dissabte. El gest és voluntari.

És un percentatge molt alt, segons Salut i la pròpia fundació sanitària i assistencial. Tothom qui s'ha volgut o es vol vacunar s'havia d'inscriure prèviament, i ho podia fer tan el personal sanitari com els d'altres àmbits com administració, manteniment, informàtica, neteja o cuina, ja fossin professionals propis d'Althaia o bé treballadors externs.

Entre el personal sanitari qui ha rebut amb més emoció la vacuna són aquelles persones que han estat o continuen a la primera línia en la lluita contra la covid. Dolors Mas i Encarna Maraver són infermeres del control d'infeccions. «És un gran dia per posar una de les barreres més importants a la covid», van opinar abans que els hi posessin la injecció. «Hem patit i encara patim», però «s'ha de fer per la comunitat i els teus, no només per un mateix. Una immunitat generalitzada ajudarà a acabar amb la covid».

Les també infermeres Mercè Marsinyach i Nàdia Ascón treballen a cribratge de càncer. A la primera onada, però, van haver d'anar a la UCI, la primera, i a semicrítics la segona. Res a veure amb el que feien habitualment. Ahir, a punt de vacunar-se, comentaven que «era el pas que necessitem per tornar a la normalitat que tothom vol. També és cert que és l'únic que ens queda: o això o res».

Van admetre que els hi feia respecte. «Hi ha un punt d'incertesa: funcionara?. Quan temps dura la immunitat?. No ho sabem. Fa respecte, però ho hem de fer». Marsinyach reblava: «vaig patir la primera onada. Ho vam fer i si calgués hi tornaríem, però no ho volem».