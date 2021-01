Cesc Escolà treu un llibre on parla de la seva vida a Manresa i dona pautes de salut

A banda dels concursants, una de les incorporacions més sonades de la darrera edició del concurs musical Operación triunfo de La Primera va ser la del nou professor de fitness, el manresà Cesc Escolà. A l'espera que la pandèmia permeti tornar a organitzar audicions per fer el programa, Escolà no ha perdut el temps. Durant el confinament va fer rècords d'audiència a La 2 amb l'espai diari Muévete en casa i aquesta setmana acaba de publicar un llibre, Mucho más que fitness on, a banda de parlar de salut via exercici físic i nutrició, també hi repassa la seva vida, una bona part de la qual va transcórrer a Manresa, d'on en guarda els amics del Bàsquet Manresa. En aquesta entitat esportiva, assegura, es va empeltar de valors que encara ara formen part del seu tarannà.

Escolà explica que en el seu primer llibre, que ha escrit a petició de l'editorial Planeta, que «em van venir a buscar per fer-lo», inclou una primera part amb la seva biografia personal, on parla de «l'esforç, la passió i el treball» com les claus d'èxit per arribar a on ha arribat a nivell professional i personal. Hi explica, també, «alguns secrets» de l'espai Muévete en casa, que La 2 va emetre durant el confinament i que, segons comenta el manresà, li consta que encara hi ha qui revisita a través del servei a la carta del canal estatal. El programa, on cada dia oferia una rutina d'exercicis molt variada i apta per a tot tipus de persones, «va triplicar el rècord històric de La 2, amb una quota de pantalla superior al 6%» que, tenint en compte l'hora d'emissió (les 9 del matí) i la cadena, és un èxit espaterrant. Secrets? Per exemple, saber on es gravava, una pregunta que li van fer molts internautes. Era casa seva? Era casa dels seus pares? No diu ni mu.

El llibre també inclou «el repte del Cesc, unes rutines repartides en deu sessions amb quatre reptes per fer en dues setmanes i que el cap de dos/tres mesos donen resultats evidents», assegura.

A la darrera part parla de la importància de l'alimentació i «de les conseqüències de mantenir uns hàbits saludables per envellir amb una bona qualitat de vida». Hi explica com ha evolucionat la seva alimentació des de petit fins ara. «A la infantesa no ets conscient de tots els sucres i untraprocessats que consumim». No seria ben bé el seu cas perquè la seva mare, a qui dedica el llibre, és doctora. Durant anys va ser la directora del CAP Sagrada Família i ara continua exercint pel seu compte. «És la doctora de sor Lucía Caram». Per fer aquest apartat s'ha acompanyat de nutricionistes experts en la matèria. A Mucho más que fitness no oblida parlar de l'intrusisme professional.