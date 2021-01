Els manresans Cirac i Sardans, de nou a la llista de científics més citats del món

El físic quàntic Juan Ignacio Cirac (Manresa, 1965) i l'investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Jordi Sardans (Manresa, 1960) han estat inclosos novament a la llista Highly Cited Researchers formant part dels més citats al món en la seva especialitat.

La llista Highly Cited Researchers recull l'1% de científics més citats en 21 camps d'investigació. L'elabora Web of Science i hi apareixen les persones de tot el món que tenen un impacte més gran en la seva àrea de recerca. Sardans és el segon any que hi apareix i Cirac és membre fix des del 2014.

Sardans és un dels quatre investigadors del CREAF distingits com a més citats al món juntament amb Jordi Martínez-Vilalta, Maurizio Mencuccini i Josep Peñuelas.

Aquest any s'han reconegut 6.167 investigadors de més de 60 països i regions.

Mentre que els Estats Units continuen dominant la llista com la llar del major nombre d'investigadors altament citats, amb 2.650 autors, que representen el 41,5% dels investigadors de la llista, la seva quota relativa continua disminuint (44% el 2019).

La Universitat de Harvard, on hi ha 188 investigadors, torna a ser la institució amb més concentració d'investigadors altament citats del món. Xina continua guanyant presència amb 770 investigadors quan l'any anterior n'eren 636.

Per tercera edició consecutiva, s'incorpora la categoria Cross-Field, que és en la què s'ha distingit Jordi Sardans, per identificar els investigadors amb una influència substancial en diversos camps científics. Així, 2.493 investigadors amb impacte transversal s'afegeixen als 3.896 seleccionats a un dels vint camps específics. D'aquesta manera es respon a la necessitat d'incloure els investigadors que treballen de forma interdisciplinària i que superen el llindar metodològic d'una sola categoria.

La llista actual dels Highly Cited Researchers inclou 26 investigadors guardonats amb el Premi Nobel. Segons l'afiliació primària dels científics, els cinc països amb més investigadors altament citats són: els Estats Units d'Amèrica (2.650 investigadors, 41,5 %); la Xina (770, 12,1 %); el Regne Unit (514, 8 %); Alemanya (345, 5,4 %); i Austràlia (305, 4,8 %).

L'Estat espanyol es manté a la desena posició mundial, amb 99 investigadors (un 1,6 % del total), als quals es poden afegir 16 si es té en compte l'afiliació secundària. Espanya ha baixat respecte als 117 de l'any 2019. Per comunitats autònomes, Catalunya (37 investigadors) se situa en primera posició de forma destacada, seguida per Andalusia (13), el País Valencià (11) i Madrid (11). Per la seva banda, les Illes Balears compten amb 3 investigadors. Així, 51 investigadors treballen a les terres de llengua i cultura catalanes (un 0,83 % del global mundial), però només 9 són dones i s'ha baixat respecte als 64 investigadors de l'any 2019.

En un debat amb els 4 investigadors del CREAF distingits, Sardans explicava que la seva classificació al camp d'investigació transversal es deu a que la seva recerca abasta des de l'agricultura als ecosistemes naturals i les persones. «Estudio el paper dels components químics en el medi ambient i publico a diversos tipus de revistes, amb una visió àmplia comparat amb altres col·legues».

Sardans ha escollit la visió química dels problemes ambientals, que pot centrar-se en molts punts de vista diferents. I intenta aportar una proposta amplia amb un element comú que és l'ús de la química per part dels ecosistemes. «Probablement per això la meva recerca té cabuda a diferents publicacions», diu.