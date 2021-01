Protesta veïnal per l'afectació al geriàtric de la Font dels Capellans

Veïns del barri de la Font dels Capellans de Manresa han col·locat a l'entrada de la residència de gent gran del barri una pancarta de protesta que diu: "No a les obres que afecten la residència i el casal de la Font dels Capellans. Prou nyaps a la ciutat. Cuidem les persones grans".

La pancarta és una nova acció de protesta després que la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns, l'Associació de Veïns de la Font i la junta del Casal de la Gent Gran del barri de la Font dels Capellans de Manresa hagin fet públic el seu malestar perquè les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, que ha de connectar el carrer Viladordis i la rotonda Prat de la Riba, a la Pujada Roja, eliminaran part del pati, segons han denunciat.

Malgrat que l'Ajuntament de Manresa ha afirmat que el geriàtric no perdrà espai exterior per les obres al pati, els opositors consideren que no hi haurà un pas ampli i correctament condicionat entre una part i l'altra dificultant la zona de pas i de circulació per als residents, i que es malmetrà tota l'entrada àmplia al recinte, espai únic i immillorable d'aquesta residència, una porta visible al barri i la ciutat, on es realitzen un munt d'activitats, i que la diferencia de la resta d'equipaments.