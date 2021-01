Així va ser la primera vacunació massiva contra la covid a les comarques centrals, ahir a Althaia

A la planta -2 de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa es va viure ahir un inusual ambient d'optimisme amb punts d'emoció que avui i demà es repetiran. Fins el coll de covid des del març passat, el personal de la Fundació Althaia, el sanitari i el no sanitari, va començar a vacunar-se contra el coronavirus.

Més de 1.800 professionals passaran fins demà dissabte pels espais habilitats per administrar el fàrmac. Alguns dels qui es van vacunar ho van qualificar com el primer «contraatac» contra el virus. També és la primera vacunació massiva que es porta a terme a les comarques centrals, el que pot ser un banc de proves per quan la vacunació s'hagi d'estendre a la població en general, segons l'equip de Salut que coordina l'administració del fàrmac al Bages, Berguedà i Solsonès.

La situació generada per la covid ha sigut i continua sent tan excepcional, i els centres sanitaris ho pateixen amb especial cruesa, que la primera jornada de vacunació a Althaia també va tenir un component d'excepcionalitat. O així s'ho van prendre els professionals de la fundació sanitària. Senyals de victòria mentre rebien la vacuna, fotografies amb el mòbil per immortalitzar el moment, selfies, somriures i, en general, optimisme i bon ambient. Conscients, però, que no hi ha res guanyat encara.

La vacunació es porta a terme a la planta -2 de l'Hospital de Sant Joan de Déu. En un espai intern del centre que no és obert al públic. Cau entremig d'Urgències i la UCI. És on també hi ha la cafeteria per als professionals i la nova cuina acabada d'estrenar. En un circuit degudament senyalitzat, el personal, la majoria amb la bata blanca de la feina, anava a parar primer al taulell en el qual es confirmava que tenien dia i hora assignats. S'havien apuntat prèviament.

«Et vacunaran al braç esquerre, et va bé?», demanaven. És el protocol per poder anar més de cara a la idea. D'aquí ja passaven a la sala de vacunacions, amb 4 punts separats per un biombo. Era un no parar.

Tothom qui rebia el fàrmac s'havia d'estar 10 minuts a una sala del costat per si hi havia alguna reacció adversa. A la vora també amb una separació i diferenciat, quatre professionals no paraven de preparar vacunes. D'un vial de Pfizer, que és el que es va administrar, en surten 5 dosis. A prop, les responsables del grup de vacunació del departament de Salut seguien tot el procés. L'equip de vacunació el formen professionals d'Althaia i del departament de Salut, que és qui subministra les vacunes i coordina el procés. Professionals de Farmàcia d'Althaia també hi van col·laborar.

«Estem fent una cosa que no hem fet mai», va explicar a Regió7 una de les infermeres encarregades de vacunar el personal, Carme Llorens. Per això hi ha qui «ve amb respecte, però el 90 % de les persones venen amb ganes i sobretot amb ganes que s'acabi tot això».

La setmana passada ja es va vacunar personal de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. També ha arribat al centre sanitari de Solsona i a principis d'aquesta setmana a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, on hi treballen 400 persones

Un 80 % dels treballadors de la Fundació Althaia de Manresa han demanat que els vacunin contra la covid. En total seran 1.808 els qui rebran el fàrmac. 720 ahir, 720 més avui i la resta el dissabte. El gest és voluntari.És un percentatge molt alt, segons Salut i la pròpia fundació sanitària i assistencial. Tothom qui s'ha volgut o es vol vacunar s'havia d'inscriure prèviament, i ho podia fer tan el personal sanitari com els d'altres àmbits com administració, manteniment, informàtica, neteja o cuina, ja fossin professionals propis d'Althaia o bé treballadors externs.Entre el personal sanitari qui ha rebut amb més emoció la vacuna són aquelles persones que han estat o continuen a la primera línia en la lluita contra la covid. Dolors Mas i Encarna Maraver són infermeres del control d'infeccions. «És un gran dia per posar una de les barreres més importants a la covid», van opinar abans que els hi posessin la injecció. «Hem patit i encara patim», però «s'ha de fer per la comunitat i els teus, no només per un mateix. Una immunitat generalitzada ajudarà a acabar amb la covid».Les també infermeres Mercè Marsinyach i Nàdia Ascón treballen a cribratge de càncer. A la primera onada, però, van haver d'anar a la UCI, la primera, i a semicrítics la segona. Res a veure amb el que feien habitualment. Ahir, a punt de vacunar-se, comentaven que «era el pas que necessitem per tornar a la normalitat que tothom vol. També és cert que és l'únic que ens queda: o això o res».Van admetre que els hi feia respecte. «Hi ha un punt d'incertesa: funcionara?. Quan temps dura la immunitat?. No ho sabem. Fa respecte, però ho hem de fer». Marsinyach reblava: «vaig patir la primera onada. Ho vam fer i si calgués hi tornaríem, però no ho volem».