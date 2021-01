Els busos de la línia Manresa-Barcelona pararan a Gran Via i Passeig de Gràcia

Els busos de la línia que connecta Manresa i Barcelona tindran parades a la Gran Via i al Passeig de Gràcia un cop acabin les obres de la Ronda Universitat, on paren actualment. Són dos punts cèntrics de la capital catalana, a prop del punt de destinació actual, segons ha manifestat a aquest diari el director general de Transport i Mobilitat, el sallentí David Saldoni.

La parada de la Gran Via de les Corts Catalanes, carrer d'una sola direcció, estarà ubicada entre el carrer Balmes i la Rambla de Catalunya, i només hi pararan els busos que provinguin de Manresa. Estarà a un o dos minuts caminant del lloc on baixen i pugen els usuaris actualment. L'altra parada, que estarà ubicada al Passeig de Gràcia amb carrer Diputació –a tres o quatre minuts de l'actual– serà per als usuaris que, en sentit invers, hagin d'agafar els busos que surten de Barcelona i es desplacen al Bages i al Baix Llobregat Nord. La línia de Manresa també passa per Olesa de Montserrat i Abrera.

A les futures parades també baixaran i pujaran els usuaris dels busos del Berguedà i la Cerdanya, segons Saldoni, que destaca l'acord al qual ha arribat amb els principals ajuntaments dels municipis per on passen les línies i les companyies que les exploten. En aquest sentit deixa clar que per determinar la ubicació de les parades s'ha tingut en compte sempre el punt de vista dels governs municipals.

A la primavera els usuaris no tindran com a destinació final la Ronda Universitat, emplaçament on tradicionalment han parat els cotxes de línia que connecten la Ciutat Comtal amb la capital del Bages, perquè l'Ajuntament de Barcelona hi ha iniciat les obres per eixamplar les voreres. Eliminaran dos carrils de circulació dels quatre que hi ha. Actualment els busos paren a la ronda i s'hi queden estacionats fins que inicien un nou servei, tal com fan els vehicles de 14 línies més que connecten la ciutat amb altres comarques catalanes. Això fa que el trànsit d'aquest punt de Barcelona estigui congestionat, en bona part, pel transport públic.

Els vehicles de la línia que es desplacen al Berguedà i a la Cerdanya també tindran les mateixes parades. Aquests busos, però, no suposen un gran problema per a la congestió de trànsit de Ronda Universitat perquè actualment només hi paren per recollir o deixar-hi passatgers. No hi estacionen gaire estona. Els busos d'aquesta línia tenen com a destí final l'Estació del Nord, emplaçament habilitat per al transport públic.

Les noves parades entraran en funcionament de cara a la primavera, un cop finalitzin les obres que actualment es porten a terme a la Ronda Universitat. A part, també s'hauran d'adequar els espais de la Gran Via i del Passeig de Gràcia perquè els busos hi puguin deixar i recollir els usuaris. En un principi estava previst que els treballs acabessin el març, però van amb retard.

L'anunci de les obres, i el canvi de parades, va crear el novembre neguit entre els usuaris i l'Ajuntament de Manresa perquè no confiaven que els busos arribessin fins al centre de Barcelona. Pensaven que haurien de baixar i pujar a l'entrada de la Diagonal. Saldoni va manifestar llavors que estava negociant amb els ajuntaments el lloc de les parades.

«Hem pensat en tots els usuaris de la línia. N'hi ha de pobles del Bages que, prèviament, s'han de desplaçar a Manresa, i quan arriben a Barcelona no poden parar als afores per, posteriorment, agafar el metro o el bus i perdre més temps», explica el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, David Saldoni. Segons el sallentí, amb les parades que han d'entrar en funcionament «els usuaris baixaran a llocs cèntrics i ben connectats amb el transport urbà».

Les parades de Gran Via i Passeig de Gràcia són a prop d'on actualment paren els busos de la línia de Manresa, i per aquest motiu afirma que «els usuaris no notaran un canvi substancial». El responsable de Transports afirma que «tothom hi guanya» perquè, a banda dels usuaris, «les obres de Ronda Universitat significarà reduir el trànsit i la contaminació en aquest punt de Barcelona».

Saldoni afirma que s'ha arribat a aquest acord perquè s'ha dialogat amb totes les parts implicades ?–ajuntaments de la regió central, el de Barcelona i les companyies de bus– per tal que tothom en sortís beneficiat.