«Un equipament per als reptes del segle XXI»

Segons el gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, «farem un equipament preparat per afrontar els reptes del segle XXI», el que vol dir, entre d'altres aspectes, «donar resposta a tota la sèrie de contaminants emergents i de paràmetres que seran més restrictius i que s'han de complir. No oblidem que la planta actual és dels anys 60 del segle passat». Pel que fa a la inversió, no està definida, però «estem parlant d'uns 25 milions d'euros tot plegat, amb les dues fases». La segona fase encarirà molt el tractament perquè les tecnologies que et permetin complir amb els paràmetres que demana la Unió Europea són cares. «De moment estem parlant de membranes, i potser que hi hagi alguna tecnologia alternativa. És una inversió seriosa. I això no ens afectarà només a nosaltres sinó a totes les plantes de tractament d'Europa», aclareix.

El gerent d'Aigües de Manresa explica que el nou marc normatiu i les inversions per complir-lo són necessàries perquè cada vegada més el recurs està més contaminat. Hi ha contaminants emergents. «Als rius trobes de tot: antibiòtics, droga, restes de covid... Són nous contaminants fruit de que l'activitat va canviant. Ara ja no hi ha tèxtil i sí molta població que pren antibiòtics, per posar un exemple», assegura.