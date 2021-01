Cares noves a la política a Manresa

Històrics de la política manresana han deixat pas a cares noves al capdavant dels seus respectius partits a Manresa. És el cas del Partits dels Socialistes o d'Esquerra Republicana. Les cares noves també s'han estrenat en formacions com el PDeCAT o ho faran a Junts per Catalunya.

Són relleus que en alguns casos han promogut els anteriors dirigents locals del partit un cop han aconseguit els seus objectius o han donat per acabada la seva etapa al capdavant del partit a Manresa. També per dedicar-se més a fons a la tasca que porten a terme i aportar aires nous a la ciutat. Sigui en una circumstància o en una altra, la pandèmia ha aparegut com un dels principals reptes als quals s'ha de fer front, també a nivell local.

Miquel León té 49 anys. És enginyer industrial i professor a la Universitat Politècnica a Manresa i també a l'institut de Sallent. Des de finals de l'any passat és el nou president d'Esquerra a Manresa en substitució de l'exregidor de l'Ajuntament Ramon Fontdevila, amb molt bagatge i experiència política a l'esquena a nivell local i també nacional. «En soc cons- cient», assegura León. «Això pesa perquè la gestió de Fontdevila va ser exemplar, i per la seva vàlua. Intentarem estar a l'altura, però no serà senzill. Té una gran trajectòria política».

León fa 11 anys que és al partit. Ha passat per la federació comarcal i regional. Es va posicionar com a candidat a l'executiva local quan Fontdevila va expressar el seu desig de fer un pas al costat un cop Esquerra ha assumit l'alcaldia de la ciutat. «Em veia amb ganes, amb força i amb capacitat per tirar endavant». Destaca, però, que el més important no és pas qui ocupa la presidència de la formació política sinó l'equip. «És molt ferm i amb gent valuosa per tirar endavant el projecte d'Esquerra a Manresa», que resumeix en republicanisme, amnistia per als presos, independència i justícia social. Pensa que amb un alcalde d'ERC a l'Ajuntament, Marc Aloy, «s'intenta canviar la ciutat i donar-li uns valors més d'esquerra».

Felip González és el president del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Manresa i fins a final de l'any passat primer secretari del PSC a la ciutat. Ha passat el testimoni a Anjo Valentí. Treballa pel partit a la Diputació de Barcelona. No li ve de nou. El 2002 i el 2003 va ser secretari d'Organització a Manresa amb Jordi Valls, i va tornar a repetir el 2017. És militant des del 1997.

Afirma que no s'esperava donar el pas a primer secretari. «Va ser una proposta personal de Felip González perquè es volia dedicar completament a ser cap de l'oposició». A Valentí li toca eixamplar la base i entomar les eleccions, ara ajornades dos mesos. Són alguns dels objectius que s'imposa en aquesta etapa.

Considera que González ha fet una tasca molt important al capdavant del PSC a Manresa i també a l'Ajuntament. «Tot el tema del procés va ser molt dur», recorda. «Tant a nivell intern com a nivell de l'Ajuntament, on fer oposició també va ser molt dur. Ha sigut un referent i continua sent un referent a l'hora de fer una oposició constructiva i a l'hora de marcar i controlar el govern».

El nou president del PDeCAT a Manresa, en canvi, és nou en política. Josep Fornells té 28 anys. És graduat en Psicologia per l'Autònoma de Barcelona especialitat en Psicologia Social i de les Organitzacions. Treballa a la Fundació Althaia. Va anar a les llistes de Junts per Manresa a les últimes municipals. Va ser llavors quan «vaig començar a conèixer amb profunditat què és un partit polític», comenta. Fins llavors no estava implicat en aquest món. Explica que «tinc ganes de fer coses i sumar per la ciutat. Crec que cal aire fresc i cares noves», i aclareix que la seva voluntat és dedicar-se a la política purament local, sense més pretensions.

Fornells substitueix Josep Maria Fius, fins llavors dirigent del partit que ho ha deixat per entrar a formar part de l'Assemblea Nacional Catalana a Manresa. «La transició ha sigut fàcil i ràpida».

Fornells assegura que espera aportar «manresanisme» des de la presidència del PDeCAT, i opina que la formació política ha de presumir més de «la bona feina que s'ha fet a l'Ajuntament. Junyent, que ha estat alcalde durant 9 anys, és una bandera on agafar-nos que ha demostrat que sabem gestionar. Tenim clar els nostres orígens i la feina ben feta».

Aquest cap de setmana Junts per Catalunya a Manresa triarà la seva executiva. Hi ha una única candidatura que encapçala Lluïsa Tulleuda. Infermera a Althaia, té 59 anys. Com Fornells, va anar a la llista de Junts per Manresa a les municipals del 2019. Ara, però, han seguit camins diferents. Diu que se sent més identificada amb Junts.

Sense experiència en el món de la política, comenta que «a casa sempre se n'ha parlat». L'1-O li va marcar un punt d'inflexió. «Em va remoure, i no només per rondinar, sinó per prendre-hi part». Ara ho farà al capdavant de Junts a Manresa. «Crec en el projecte. Hem de fer que Junts sigui visible a la ciutat. Manresa ha de tenir prestigi i en una nova República Catalana».

De les relacions amb el PDeCAT a l'Ajuntament -on hi ha regidors d'una formació i de l'altra que el 2019 es van presentar per Junts per Manresa i que formen part del govern juntament amb ERC- considera que «no han de canviar perquè tenim objectius comuns». Afirma que «el sentiment de Manresa ha de prevaler per sobre de les diferències que hi pugui haver entre els partits».

Fornells opina el mateix. «Saben que són càrrecs electes i que han de fer bé la seva feina. Els regidors del PDeCAT es van presentar perquè tenien un projecte per la ciutat, i aquest continua».

La pandèmia és el principal repte al qual ha de fer front la ciutat, segons els nous dirigents dels principals partits a Manresa. Per a León «no és tan sols un problema sanitari sinó també econòmic i social. Serà un reconstruir».

Valentí pensa que s'ha de fer front a la «triple emergència sanitària, social i econòmica», i reflexiona que Manresa té una important xarxa social i econòmica que resisteix. Som referents en el tema mèdic, en recerca i tenim molta matèria gris, emprenedoria i treball per tirar endavant tot i la gravetat de la situació».

Tulleuda viu a primera línia la covid, igual que Fornells. El president del PDeCAT, però, és crític amb la Generalitat. A nivell de Manresa pensa que la gestió és correcte. «Cal tenir empatia amb la gent que ha de prendre decisions en moments tan difícils».