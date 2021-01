L'Ajuntament fa més d'un centenar de tasques de manteniment a l'Anella verda

Desbrossar de camins i corriols, tasques de manteniment d'itineraris de natura, arranjaments d'escales per salvar desnivells o retirada de canyes, són algunes de les tasques que s'han dut a terme l'últim any a l'Anella Verda de Manresa.

L'Ajuntament ha realitzat més d'un centenar d'aquest tipus de treballs de manteniment a l'Anella Verda de la ciutat. Els treballs han tingut una durada de dotze mesos i s'han desenvolupat a través d'un pla d'ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona, que ha permès contractar quatre persones

.

Al llarg d'aquest any, la brigada ha desenvolupat tasques de desbrossaments de camins i corriols, arranjaments (escales per salvar desnivells, retirada de canyes, reg d'arbres...), tasques de jardineria o l'obertura del camí a l'aqüeducte de la font dels Llops, entre d'altres.

El manteniment d'itineraris de natura, l'adequació de les escales per accedir al pou de glaç des de la riera de Guardiola o la retirada de canyes a la zona de la fàbrica de la Pirelli han estat altres actuacions destacades.

Abans de la contractació, aquestes persones van realitzar també un curs de polivalència agrària promogut pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO). El programa, de més de 130 hores lectives i 20 d'hores de pràctiques, els va permetre accedir a formar part d'un procés de selecció per integrar-se a la brigada de l'Anella Verda de Manresa.

Fruit d'aquest procés, on es van valorar diferents competències, els quatre treballadors van ser seleccionats per desenvolupar tasques de manteniment d'espais de la ciutat.

Tant la formació com la contractació dels quatre treballadors i de la seva tècnica coordinadora al CIO, s'han realitzat amb la participació de l'Ajuntament de Manresa dins el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, impulsat per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Manresa ha fet una valoració molt positiva de la feina feta al pla d'ocupació, que ha permès mantenir els itineraris de l'Anella Verda en bones condicions i facilitar que la ciutadana pugui gaudir d'espais verds renovats.