El Xup demana la reobertura del dispensari, tancat fa deu mesos

L'Associació de Veïns del Xup ha demanat reiteradament a l'Ajuntament de Manresa i al Departament de Salut la reobertura del dispensari mèdic del barri, que fa deu mesos que és tancat. Quan la pandèmia va obligar a fer el confinament, el març de l'any passat, el Departament va tancar el consultori, i amb la desescalada els veïns ja van demanar la seva posada en marxa de nou, en veure que no l'obrien. Però la decisió de les autoritats sanitàries de moment és mantenir-lo tancat.

L'argument de Salut és que les instal·lacions no garanteixen una bona ventilació i, per tant, hi pot haver risc de contagi. Els veïns entenen que, seguint les mesures de seguretat, es minimitza la possibilitat de transmissió del virus i veuen necessari que estigui en funcionament, sobretot tenint en compte que es tracta d'un barri separat uns dos quilòmetres de la ciutat de Manresa i amb veïns d'una edat avançada. L'edat de bona part dels que viuen al Xup és el que els porta a reivindicar que torni a funcionar el dispensari, ja que les persones més grans tenen dificultats i menys possibilitats de desplaçar-se a Manresa per anar de visita al metge.

El consultori és un actiu del barri per a les persones grans. «A més, també és una forma que la gent gran surti de casa i, fins i tot, es relacioni amb altres persones del barri. Feia que els avis sortissin de casa i així saber com estaven. Ara, com que molts no surten de casa per anar al dispensari o per fer activitats, no sabem exactament el seu estat de salut de tots ells i si tenen alguna necessitat o mancança», explica la presidenta de l'associació de veïns, Virginia López.

«Ho hem reclamat diverses vegades, fins i tot a l'Ajuntament, però no proposen cap solució i diuen que no s'hi pot treballar en condicions», afegeix López. L'associació de veïns ho consideren un greuge, i per aquest motiu esperen que el tancament del dispensari mèdic no sigui definitiu i es pugui reobrir.

Una de les preocupacions de l'Associació de Veïns del barri del Xup és l'estat de les persones d'edat més avançada i que viuen soles. Per aquest motiu, des de l'entitat s'impulsarà una iniciativa que té com a objectiu comptar quantes persones grans viuen soles al barri i, a la vegada, demanar-los com es troben i quines necessitats tenen. D'aquesta manera volen comprovar que no hi hagi algun avi en una situació greu o que necessiti algun tipus d'assistència que ara no té.

Aquesta iniciativa es portarà a terme dins el programa Propers, una iniciativa que va néixer fa un parell d'any en aquest barri manresà i al de la Balconada –on també hi ha població envellida important– amb la finalitat de contribuir en el benestar de les persones grans, reduir el risc d'exclusió social, pal·liar els efectes negatius de la soledat i fer possible que la gent gran de més de 75 anys pugui continuar vivint a la seva llar amb la complicitat i el suport de les persones del seu entorn més proper. Els responsables de l'associació creuen que ara el programa social té més sentit que mai.