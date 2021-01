Els ajuntaments han de convocar plens a correcuita per formar les meses electorals

​Els ajuntaments han hagut de convocar a última hora i amb urgència els plens extraordinaris per fer el sorteig dels veïns de cada població que estaran al davant de les meses electorals en la votació del Parlament de Catalunya. La resolució d'aquest dimarts al migdia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspenent cautelarment l'acord de suspensió de les eleccions que va fer la Generalitat la setmana passada fa que la data de votacions torni a ser el 14 de febrer. I en aquesta data electoral, el calendari indica que aquest dimecres dia 20 de gener és el darrer dia per al sorteig de les meses electorals.

El migdia i la tarda d'aquest dimarts ha estat de corredisses entres els despatxos d'alcaldia i secretaria dels ajuntaments del país. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, signava aquest dimarts a primera hora de la tarda "la convocatòria de sessió plenària extraordinària i urgent". I en els arguments per a la convocatòria destaca que el 12 de gener l'Ajuntament de Manresa ja va convocar una sessió plenària extraordinària per al dia 18 de gener, ahir, però atenent el decret publicat al DOGC de suspensió de les eleccions del 14 de febrer, Aloy havia decidit desconvocar el ple, ja que la sessió era només per fer el sorteig dels membres de les meses.

Aloy considera que és procedent la convocatòria d'una sessió plenària amb caràcter extraordinari i urgent per a la formació de les Meses electorals, de conformitat amb l'article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. En el text de convocatòria Aloy explica als regidors del ple que "el sorteig públic per a la formació de les Meses s'ha de realitzar amb caràcter urgent, i no es pot demorar fins al proper ple ordinari previst per al dia 28 de gener de 2021". El ple de Manresa està convocat per avui a les 12 del migdia, amb el mateix ordre del dia, "el pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-la". I com a segon punt, la formació de les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb el que estableix l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny.

L'Ajuntament de Berga ha decidit a mitja tarda convocar el ple, amb consideracions similars a les de la capital del Bages pel que fa a la urgència, a la 1 del migdia. A Solsona, tenien previst fer el sorteig a les 9 del matí a la sala de plens. A Igualada, el sorteig es fa a les 13.45 h del migdia en un ple que també s'ha convocat avui. I a Puigcerdà, la sessió està convocada a les 9 de la nit, també amb una convocatòria amb caràcter urgent.



L'informe jurídic del Govern conclou que l'ajornament s'ha de justificar amb la "inexistència d'alternatives"



L'informe jurídic del Govern conclou que l'ajornament de les eleccions al Parlament del 14-F s'ha de justificar per la inexistència d'alternatives "menys gravoses" i de "proporcionalitat estricta" per garantir les "màximes condicions de sufragi universal" en situació de pandèmia. El document del gabinet jurídic de la Generalitat recorda que la situació sanitària afecta en darrera instància a la finalitat del procés electoral d'oferir resultats "fiables". Concretament, remarca la necessitat d'aconseguir la "credibilitat" del procés electoral per donar "legitimitat" als càrrecs electes amb una participació "àmplia" de la ciutadania. Destaca que suspendre les eleccions és "la millor opció possible" i la més "garantista".