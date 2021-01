El comerç manresà publica un vídeo on defensa que és segur i que tancar-lo no és la solució

"Cal combatre la pandèmia, però tancar el comerç no és la solució. Les botigues compleixen totes les mesures: distància, mans, mascareta, ventilació, aforament. Aconseguim que no hi hagi pràcticament brots ni entre treballadors ni entre clients. El sector ha fet i farà sacrificis, com tothom, però la veritat és que el comerç no és un focus de contagi. El comerç és segur!"

Aquest és el text del vídeo on diversos comerciants manresans han volgut fer arribar a la ciutadania que el comerç és segur. Remarquen que "les estadístiques ens avalen i és que l'activitat comercial és de les que ha rebut menys nombre de contagis per la covid-19. La proximitat, la confiança, la garantia, l'espai de trobada, la relació de les persones. Tots aquests valors que la pandèmia ens ha fet veure que són importants, ens els dona el comerç de casa nostra. Ara més que mai cal valorar la seguretat i el que ens ofereix el comerç de proximitat".

La responsable de la llibreria Rubiralta de Manresa

Per aquest motiu, han volgut fer el vídeo en el qual expliquen tot això i demanen a tothom que en faci la "màxima difusió a les xarxes socials, per Whatsapp, per correu electrònic i pels mitjans que considereu necessaris perquè cal que la veu del comerç manresà segui escoltada".