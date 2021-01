LLuïsa Tulleuda és escollida com a primera coordinadora de Junts Manresa

Lluïsa Tulleuda Lari, manresana de 59 anys, ha estat escollida primera coordinadora local de Junts Manresa en les primeres eleccions per constituir els equips locals de Junts a tot Catalunya. Infermera de professió des de fa més de 30 anys, actualment treballa a la unitat de diàlisi de la Fundació Althaia.

La candidatura presentada per la manresana està formada per 7 persones més procedents de diferents àmbits, però amb la idea de configurar un equip ampli, transversal, fort i amb diferents visions que construeixin un projecte de futur per Manresa, amb voluntat de liderar la ciutat.

Els membres de la candidatura són Jordi Serracanta, Mònica Cuesta, Ramon Bacardit, Antoni Erro, Rosa Maria Ortega, Gregori Garcia i Arnau Vila.

El procés d'eleccions per formalitzar els primer equips locals de Junts va començar durant les festes de Nadal amb les primeres trobades i reunions on line per informar als afiliats i afiliades del procés d'elecció. El dia 13 de gener va ser la data límit per poder presentar les candidatures que concorrien en aquesta primera cita electoral municipal de Junts.

El procés de votació s'ha dut a terme els dies 18 i 19 de gener. Tots els afiliats i afiliades del partit han pogut accedir electrònicament a l'espai de votació i votar de forma individual cada un dels membres de la llista del seu municipi.

Just saber-se els resultats Tulleuda valorava que "estic molt satisfeta per l'ampli suport que he rebut dels afiliats i afiliades. El procés de vot telemàtic ha assegurat la participació lliure i democràtica de tothom. Estic agraïda per la confiança dipositada. Junts ha d'estar present a Manresa una de les ciutats més importants de Catalunya".

En la mateixa línia, la nova coordinadora local afirmava que "Junts ha de créixer i el nostre equip està preparat per fer-ho amb un projecte de país i de ciutat. Des del minut zero tenim el compromís de treballar per Manresa i els seus habitants, des de la proximitat i el diàleg, però també per tot el Bages; des d' un equip divers en equilibri".

Tulleuda Ha estat molt vinculada al món sanitari en diferents àmbits on ha col·laborat activament en diversos equips i entitats del sector. Ha estat membre de la comissió de cures pal·liatives i de la Junta d'infermeria de la fundació. També ha estat tresorera de l'Associació Catalana de Nefrologia.

Ha participat activament en la vida esportiva de Manresa i comarca, sent secretaria del CE Manresa entre els anys 2011 i 2018. Actualment és vocal de Junts al Consell Esportiu comarcal. Tulleuda entra en política de forma activa en les darreres eleccions municipals a la capital del Bages on va formar part a la llista de Junts per Catalunya. Actualment forma part també, de l'executiva comarcal de Junts Bages com a vocal.

Toni Massegú, Coordinador Comarcal de Junts Bages també es mostrava molt satisfet per la elecció i posada en marxa dels primers equip locals a la comarca. Massegú valorava el fet que: "Hem constituit equip local en les localitats amb més habitants de la comarca i els candidats han estat escollits per quasi la totalitat dels afiliats i afiliades".

Massegú ha continuat afirmant que "Tenim un partit viu, que mica en mica es va consolidant, que va creixent al Bages i tot Catalunya i on serà fonamental a partir d'ara que aquest equips locals es posin a treballar, no només per les properes eleccions, si no també per anar constituint equips en totes les poblacions de la comarca, per fer candidatures de cara les municipals del 2023, que han de vetllar especialment per les persones i les seves preocupacions".

En aquesta primera elecció també s'han escollit els coordinadors i equips locals de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages i Sallent.