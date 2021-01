Recta final de les obres a la Fàbrica Nova amb la plantació d'un centenar d'arbres

A les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi, just al costat de Fàbrica Nova, ja s'hi veuen poques excavadores. El moviment de terres que requereix de maquinària pesant ha deixat pas els darrers dies a tasques més manuals. Entre elles la plantació dels primers arbres a les noves i amples voreres de la pròpia Via de Sant Ignasi i també de l'avinguda Bertrand i Serra. N'hi haurà un centenar. També s'ha començat a instal·lar mobiliari urbà com bancs de fusta.

És un senyal que les obres encaren la seva recta final. La previsió, quan van començar els treballs a finals del setembre del 2019, era tenir-ho enllestit el primer trimestre d'aquest any.

La urbanització del tram que va de les Piscines Municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara és una de les obres més importants que s'han fet els darrers anys. Pel seu volum econòmic, 3,3 milions d'euros; per la seva durada, més d'un any i mig; i també per la transformació que ha experimentat tot l'espai. Amb el punt afegit que es porten a terme a tocar de Fàbrica Nova i que s'ha entrat al recinte fabril, tancat des que va fer fallida l'operació urbanística que s'hi duia a terme.

Els treballs han permès alinear l'avinguda Bertrand i Serra amb el carrer Sant Joan d'en Coll, el que ha suposat un recorregut sud-nord de Manresa alternatiu a la carretera de Vic que va del Pont Vell fins al Pont de Ferro.

Els primers arbres

Davant els habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra és on hi ha la vorera més ample, tan que més aviat sembla una plaça. Ja s'hi han començat a plantar els primers arbres. N'hi ha una trentena. Prims i de moment sense fulles. Al llarg de l'avinguda i de la Via de Sant Ignasi es plantaran castanyers i altres espècies com Perera de Callery, Pomera Japonesa i Auró Vermell. També hi haurà exemplars a quatre punts de la vorera més pròxima a Fàbrica Nova, al costat dels fanals que toquen a la paret.

En canvi a l'ample vorera també del costat de Fàbrica Nova, la més pròxima a la carretera del Pont de Vilomara, no hi haurà de moment vegetació. Entre altres coses perquè per sota hi passa el torrent de Sant Ignasi. Els arbres no tindrien on agafar-se i podrien fer malbé el torrent, un dels més importants de la ciutat.

Ja hi ha col·locats, també, una desena de bancs de fusta, a més a més dels fanals, que fa dies que hi són. Són de fusta i no pas de pedra com s'ha anat fent els darrers temps a Manresa, el que ha generat algunes crítiques. Els suports que els encavalquen són de ferro.

Plaça del Remei

Ahir se n'instal·laven més a la plaça del Remei. És a on es concentra el gruix més important de les obres d'urbanització. De pàrquing desordenat passarà a ser una plaça arbrada de 2.500 metres quadrats. Està tota encimentada i amb els escocells oberts.

També s'està treballant a la vorera de la Via de Sant Ignasi amb el carrer Remei de Dalt. És l'únic tram que falta per completar els treballs. Via Sant Ignasi avall, en direcció sortida de la ciutat, l'obra major ja està acabada. Els arbres encara no hi són, però. Entremig d'un punt i altre ja s'ha enllestit la rotonda per regular la circulació en aquest sector. Fins i tot ja ha agafat un punt de verd al mig.