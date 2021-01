L'assassinat de Flors Sirera s'encamina al quart de segle impune

arxiu particular

El 18 de gener de 1997 la infermera manresana de l'ONG Metges del Món Flors Sirera va ser assassinada a Rwanda mentre desenvolupava la seva tasca humanitària. Han transcorregut ja 24 anys dels fets i ningú ha pagat pel crim.

Malgrat el temps transcorregut l'oblit no és una opció. Manresa té en funcionament la Casa per la Pau i la Solidaritat que porta el seu nom i cada any celebra un memorial que contextualitza el crim en les lluites pel control geopolític d'una zona amb cobejats recursos naturals.

De l'esforç de la família de la Flors, l'advocat Jordi Palou-Loverdos i entitats com Inshuti i el Forum per a la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs ha nascut un complex i enrevessat procediment judicial que no ha arribat a cap port.

El 2008, el jutge de l´Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula política i militar de Ruanda per la mort de Flors Sirera i vuit cooperants i religiosos més, i va dictar 40 ordres d'arrest internacional per crims de genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra 40 comandaments del Front Patriòtic Ruandès. Aquesta impunitat és possible pel bloqueig al procés judicial aplicat pel govern del PP arran de la reforma de la llei de justícia universal i que va afectar el procés judicial obert pels assassinats de nou religiosos i cooperants espanyols, entre els quals Flors Sirera, que havia esdevingut una finestra oberta a anar més enllà de la versió oficial sobre el genocidi dels Grans Llacs d'Àfrica.

A mitjans del 2017, la sala tercera de l'Audiència Nacional va accedir a la petició dels representants legals de la família de Flors Sirera de reobrir el procés judicial, arxivat per les noves directrius de la justícia universal.

Si el cas no era prou complicat per al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, els canvis legislatius el van acabar de convertir-lo en un laberint. El procediment sí ha aconseguit empaitar per mig món la cúpula politicomilitar del govern del president ruandès Paul Kagame i hores d'ara encara hi ha esperances que algú respongui de les acusacions.

L'advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, explicava ahir a Regió7 que l'ordre d'extradició del principal encausat, el general Kayumba Nyamwasa, «está activa i pendent encara de compliment de part de les autoritats de Sud-àfrica, després de repetides demandes d'España per a la seva execució». Després de molts entrebancs, «fa setmanes que estem treballant amb un testimoni protegit que hi va ser al costat de Kagame durant anys i es testimoni de molts actes criminals que son objecte d'investigació a l'Audiencia Nacional». Per això «esperem que s'ampliï la investigació a partir d'aquest testimoni i les noves dades que posa al servei d'aquesta causa de justícia».

El procés penal per l'assassinat de la manresana Flors Sirera i altres cooperants a Ruanda i la República Democràtica del Congo té la gran peculiaritat que va contra els vencedors, i no contra els vençuts.

Tenint en compte que la història l'escriuen els vencedors, aquest ha estat un procediment que neda contra corrent des del seu inici. Però encara és viu.