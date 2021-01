Els moviments d'ajuda en temps de covid a Manresa i la directora de Càritas, Fina Farrés, Premis Séquia 2021

El premi col·lectiu dels Premis Séquia, que convoquen la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa, s'atorgarà aquest any a totes les persones, grups, empreses i institucions que, des de l'inici de la pandèmia per covid-19, han aportat coneixement, temps, treball i recursos per atendre les necessitats sanitàries i socials del conjunt dels manresans en el marc d'un moviment informal i autogestionat. En la categoria individual, el jurat ha decidit atorgar el premi a Fina Farrés Arderiu, directora de Càritas Manresa. Els Premis Séquia tenen com a objectiu reconèixer persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadores de l'esperit dels impulsors de la Séquia.

Durant l'acte de lliurament dels Premis, previst per al proper 16 de febrer a les 6 de la tarda, al Museu de la Tècnica de Manresa, es donarà una escultura de l'artista manresà Ramon Oms a Josefina Farrés, com a guardonada a títol individual. També es convidarà tant ella com a diferents persones en representació dels voluntaris que es van mobilitzar en accions solidàries durant el confinament a signar al llibre d'honor del guardó. L'acte forma part de la Festa de la Llum.



Un premi especial per a un moment de complexitat



El jurat d'aquesta quarta edició ha decidit que tot el moviment ciutadà de solidaritat sorgit durant la pandèmia per covid-19 entronca amb l'esperit dels manresans del segle XIV per l'actitud proactiva i la capacitat de sumar esforços en un moment d'emergència i de necessitat col·lectiva; pel compromís amb la ciutat i la seva gent i per l'actitud enfocada a la recerca de solucions i a la cooperació; per la creativitat i l'enginy per trobar respostes noves i viables a desafiaments complexos; per la capacitat d'autoorganització i autogestió en un moment complex i per la visió comunitària del treball voluntari.

Serà la primera vegada que el premi s'atorga a un col·lectiu que és heterogeni i que està integrat per persones molt diferents, totes amb el denominador comú d'un impuls "generós i solidari" de contribuir amb el propi esforç i mitjans a donar resposta a una situació d'emergència que afecta tothom i focalitzant el suport en les persones més vulnerables. Es tracta d'un entramat de persones complex i difús, però que, segons el jurat, es mereix un reconeixement, una visualització i un agraïment del conjunt de la societat.

Aquest entramat de persones i col·lectius inclou iniciatives de producció d'equips de protecció (impressió en 3D de pantalles protectores, bates i mascaretes, amb diferents sistemes i materials); cessió de materials, equips sanitaris i mitjans de transport; cessió de matèries primeres per a l'elaboració d'equips de protecció; desenvolupament, millora i distribució d'eines i equips; coordinació d'equips de voluntaris; suport i atenció a persones vulnerables, tant des del punt de vista de la salut com social; i organització d'activitats lúdiques i participatives als balcons i a les xarxes socials.



Una trajectòria de compromís amb els més vulnerables



En el cas del premi individual, el jurat ha valorat que Josefina Farrés Arderiu, directora de Càritas Manresa, té una trajectòria de capacitat de treball en equip en favor de la col·lectivitat i, de manera especial, de les persones en situació de vulnerabilitat, que ha estat proactiva i que ha treballat en la recerca de solucions davant de situacions de necessitat col·lectiva, que s'ha compromès amb la comunitat i el seu benestar, que ha tingut una visió comunitària del seu treball voluntari i que ha demostrat fermesa, tenacitat i valentia en la defensa de causes nobles, combinant una visió global de la justícia amb el treball arrelat a la ciutat.

A més de dirigir Càritas Manresa, Farrés hi fa classes d'alfabetització per a dones i treballa com a voluntària amb presos del Centre Penitenciari de Lledoners a través de l'entitat Justícia i Pau. Fa més de quaranta anys que està vinculada al moviment associatiu de la ciutat i ha treballat en equip en la promoció de la cultura de la pau i la cooperació amb els països en vies de desenvolupament. En aquest àmbit destaca la seva participació en la creació de l'associació Inshuti que denunciava el genocidi dels anys 90 del segle XX a l'Àfrica dels Grans Llacs, i que va impulsar campanyes de sensibilització sobre la vulneració dels drets humans a Ruanda o a Tanzània durant la primera dècada del segle XXI.

El jurat del Premi Séquia 2021 ha estat integrat per Anna Crespo, en representació de l'Ajuntament de Manresa; Montserrat Casanovas, en representació de l'Associació la Misteriosa Llum; Àngels Serentill, en representació de l'Associació Cultural El Galliner, entitat administradora de la Festa de la Llum 2021; Laia Muns, en representació de la Fundació Aigües de Manresa – Parc de la Séquia; i Àngels Fusté, en representació de la Fundació Universitària del Bages.

En les edicions anteriors, els premis s'han lliurat a Pere Garcia (a títol pòstum), a la Cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines (2018); a Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant'Egidio (2019); i a Anna Rotllan i el CAE, formació i serveis socioculturals (2020).