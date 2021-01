El ritme de contagi frena a Manresa, que és la desena ciutat gran en nous positius

Manresa ha deixat enrere els dies que ocupava la primera posició de les ciutats de més de 50.000 habitants en nous casos detectats de coronavirus en períodes de dues setmanes. Ara és la desena ciutat gran catalana pel que fa a incidència acumulada a 14 dies i té per davant Reus, Viladecans, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Mataró, Tarragona, Castelldefels i Sabadell.

Cal recordar que Manresa havia passat de ser puntualment la ciutat amb un índex d'incidència acumulada a instal·lar-s'hi al capdamunt perquè els dia 28 de desembre ja era la ciutat gran amb més nous positius detectats en catorze dies, i el 8 de gener també. Les dades dibuixaven una situació en la què la capital del Bages, més enllà de fluctuacions puntuals, apareixia instal·lada en una posició molt desfavorable pel que fa a l'afectació de l'epidèmia.

Això ha canviat i té una incidència acumulada a 14 dies de 701 casos per 100.000 habitants, que és elevada però inferior a la de moltes altres ciutats de la seva mida.

Pel que fa a les ciutats de menys de 50.000 habitants que figuren al llistat que cada dia fa públic el Departament de Salut i que són de l'àmbit de cobertura del diari, tenen valors superiors als de Manresa Puigcerdà (794) i Igualada (751).

La tendència a la baixa de la capital del Bages es constata perquè en el període del 5 a l'11 de gener es van detectar 306 nous positius i la setmana següent, 255.

Per comarques, el brot al geriàtric de Solsona situa el Solsonès com la tercera comarca catalana amb més incidència acumulada de nous positius amb un índex de 1.250 i cal descendir fins a la desena posició per trobar el Bages, amb 666 casos per cent mil habitants.

L'Anoia té una incidència de 651, la Cerdanya, de 616, el Berguedà, de 614; l'Alt Urgell, de 595, i el Moianès, de 512.

Risc i velocitat a la baixa

Pel que fa al risc de rebrot i a la velocitat de contagi va de baixa de forma generalitzada tant a Manresa com en totes les comarques de l'àmbit de cobertura del diari.

A Manresa si abans d'ahir el risc de rebrot i la velocitat de contagi era de 714 i 1, respectivament, ahir era de 637 i 0,94. Al Bages, va passar de 618 i 0,96 a 561 i 0,86; al Berguedà, de 665 i 0,98 a 586 i 0,94; al Solsonès, de 1.074 i 0,96 a 885 i 0,73; al Moianès, de 665 i 1,27 a 642 i 1,25; a l'Anoia, de 696 i 1,08 a 682 i 1,05, i a l'Alt Urgell, de 480 i 0,81 a 464 i 0,77.

Pel que fa a la Cerdanya, el risc de rebrot baixa de 828 a 705, però la velocitat de contagi va pujar lleugerament de 1,14 a 1,17.