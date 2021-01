La federació de barris proposa que els contenidors per a la brossa passin de cinc a dos

Manresa ha de canviar enguany el sistema de recollida de la brossa per augmentar els índex de reciclatge. Coincidint amb aquest important pas, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha fet públic un treball de camp en el qual ha analitzat els resultats de la recollida de la brossa en vuit festes organitzades pels veïns. La conclusió a la qual ha arribat és que amb el sistema de dos contenidors, un per a l'orgànica i l'altre per a tota la resta, s'aconsegueixen uns percentatges molt millors que amb el sistema actual de cinc contenidors.

En concret, el 2018 amb el sistema de cinc contenidors es va recollir una mitjana d'orgànica al contenidor marró del 30,7%, mentre que el 2019, amb el nou mètode de recollida, va fer el salt al 68,4%, i el 2020, al 80,59%. En els tres casos es va reciclar més del 90%, arribant el 2020 al 96,3%.

Basant-se en el seu treball de camp, la federació valora que cal passar a un model de dos contenidors a la via pública (orgànica i multimaterial); que els espais de recollida de residus han d'estar nets i vigilats amb càmeres; que els contenidors han d'estar tancats i s'hi ha de poder accedir amb xip, targeta o un altre sistema, la qual cosa permet la identificació personal i el control possible a l'hora de fer bonificacions, al mateix temps que evita que hi llencin la brossa els ciutadans d'altres pobles o ciutats. Aconsella la creació d'un espai municipal o amb participació privada on es faci la selecció final de les deixalles abans de ser portades a l'abocador. Al seu entendre, aquesta opció, a banda de generar llocs de treball, permet l'especialització de 50 persones professionals, que és molt diferent a demanar expertesa en el tema a tots els ciutadans de Manresa. Recorda, quant al sobrecost que pot suposar això, que el model de porta a porta actualment ja és més car que el model dels cinc contenidors. Finalment, fa notar que cal implementar un programa de bonificacions que a l'inici es podria fer per zones, però que a la llarga caldria mirar de personalitzar al màxim.

Al marge dels resultats constatats a través de les festes analitzades (la Trobada de Puntaires, la Festa Motera Solidària i la Festa del Castell, el 2018; la Festa Cargols de Llum, la Trobada de Puntaires i la Festa del Castell, el 2019, i la Trobada de Puntaires i la cargolada, el 2020, en què no es va poder fer la del Castell perquè va arribar la covid), la federació exposa que algunes de les dificultats expressades pels veïns a l'hora de reciclar tenen a veure amb el fet que no en totes les illes de contenidors hi són tots. Sobre aquest tema (vegeu edició del 19 de novembre del 2019), l'Ajuntament va anunciar el 2018 la seva intenció de garantir de cara al 2019 que, allà on hi ha contenidors, hi fossin tots. Com que no ho va complir, va dir que, enguany, aprofitant el canvi de la concessió de recollida, s'intensificarà la reubicació de molts contenidors per passar a tenir àrees senceres.

On va el tap de la melmelada?

Una altra queixa dels veïns que exposa el treball de camp de la federació és que cal disposar a la cuina de casa de prou espai per tenir-hi les diferents fraccions separades, i que no tothom pot tenir aquest espai, i, finalment, que el veí ha de ser un expert en la tria selectiva i saber exactament on va cada material. Posa alguns exemples: on va el tap del pot de melmelada, la canyeta de plàstic, el pot segons el tipus de vidre, el porexpan, la cinta adhesiva, un globus...? La federació remet a Steve Jobs, el cofundador d'Apple, per constatar que «fer les coses senzilles és possiblement la cosa més sofisticada del món».

De cinc a dos

A la Trobada de Puntaires del 2018, el sistema de recollida va incloure una illa amb galledes dels cinc colors per a cada fracció que es va senyalitzar, però sense indicar la fracció que havia d'anar a cada lloc. El 86,29 % de l'orgànica estava barrejada en altres galledes. El 2019 ja es va fer el canvi de sistema a dos contenidors. A la Trobada de Puntaires es van posar dues illes amb dos contenidors cadascuna per a l'orgànica i per a tota la resta. El percentatge de l'orgànica barrejada va baixar al 39,4%. A la Trobada de Puntaires de l'any passat es va reciclar el 80,59% de l'orgànica, de manera que el 19% va anar on no tocava.

L'anàlisi de la brossa

L'estudi de camp el van fer els tècnics de dinamització Alba Colillas i Raúl Sánchez. Pel que fa a la redacció del treball, és del president de de la federació, Toni Erro, que també s'hi va implicar fent altres tasques. Ahir, comentava a Regió7 que, per extreure les dades, es van dur les deixalles dels actes veïnals a un local i es van buidar i pesar les fraccions. També, que una còpia del document resultant que ara han fet públic li va ser lliurat el mes passat a l'alcalde Marc Aloy. La recerca sorgeix de l'assemblea general celebrada el 2018, en la qual es va plantejar com a línia de treball tractar el tema dels residus, tenint en compte que Manresa no compleix el percentatge que exigeix la UE.