La Generalitat no es fa responsable de l'afectació al geriàtric de la Font

La Generalitat no es fa responsable de l'afectació de les obres de l'avinguda dels Països Catalans al pati del geriàtric de la Font dels Capellans. Els treballs que es porten a terme al barri, que han de servir per connectar el carrer Viladordis amb Prat de la Riba, eliminaran una part del pati de la residència, i fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, titular de les obres, han afirmat a aquest diari que és «una afectació prevista al planejament urbanístic» aprovat per l'Ajuntament.

El departament indica que la supressió d'una part de l'espai exterior de la residència no és conseqüència «pròpiament de l'obra o de la definició del projecte», i amb aquesta resposta les fonts consultades traslladen la responsabilitat a l'Ajuntament, l'ens que en va aprovar l'ordenament urbanístic. Entitats cíviques de Manresa s'han queixat pel fet que una part de l'espai exterior desaparegui. La Generalitat assegura que són coneixedors del que suposen les obres per a la residència i de les queixes de les entitats, i per aquest motiu el departament treballa «en coordinació amb l'Ajuntament per minimitzar l'impacte».

En aquest sentit, afegeixen que són «sensibles a la problemàtica» i miraran «d'habilitar l'ampliació tan aviat com es pugui», tot i que tenen clar que els treballs han de seguir el que ja va aprovar l'Ajuntament de Manresa en el seu moment. «No podem anar contra el planejament urbanístic», ressalten des de Territori i Sostenibilitat, i per aquest motiu l'obra acabarà alterant l'entorn de la residència de la Font dels Capellans.

El casal d'avis del barri, que té la seu en el mateix equipament, va ser la primera associació que va expressar el seu malestar. Després li van seguir la Plataforma en Defensa de la Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran i la Federació de Barris, perquè en el pati exterior, un espai amb gespa per als usuaris de la residència i el casal, es porten a terme activitats. A més, els avis del geriàtric hi surten sovint a passejar amb els familiars quan els visiten.

Tot i que la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa treballen conjuntament, el departament deixa clar que segueixen la planificació del consistori manresà.

Les entitats havien instat el govern municipal que traslladés el neguit a Territori i Sostenibilitat, com a titular de les obres.

La reordenació urbanística suposarà transformar l'espai exterior de la residència d'avis i, malgrat que en perdi una part del pati, també guanya espai per una altra banda.