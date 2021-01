Dues morts més per covid-19 durant el cap de setmana a la Fundació Althaia

L'epidèmia de coronavirus manté una dolorosíssima afectació amb morts diàries als centres assistencials de Manresa. Avui la Fundació Althaia ha comunicat que dues persones més han perdut la vida a causa de la covid-19.

Les defuncions s'han produït durant el cap de setmana i han fet pujar de 248 a 250 el nombre de morts a Althaia. Una quantitat que sumada a les 107 morts per l'epidèmia que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu eleva a 357 les que hi ha hagut en centres assistencials de la ciutat des del març.

D'aquestes 357 morts, 33 s'han produït de des començament de mes. Va ser a mitjans de desembre quan es va creuar la frontera de les tres-centes morts i des de llavors la xifra continua augmentant i acostant-se cada cop més a una nova frontera: la de les quatre-centes víctimes en un degoteig de pèrdua de vides humanes que no s'atura.

A data d'avui, les dades referents a l'afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són

de 1.763 altes donades a pacients ingressats des del març del 2020.

El nombre de pacients ingressats en àrea que Althaia dedica a la lluita contra la covid són 98. Cal remuntar-se a finals de desembre per trobar una xifra inferior al centenar de persones ingressades per covid.