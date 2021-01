El fort vent evidencia el mal estat de l'arbrat de la Balconada

La ventada de divendres va posar en evidència el mal estat de l'arbrat del barri de la Balconada. Un arbre va caure en un pas per a vianants a tocar del passeig de Sant Jordi i, per altra banda, una branca es va trencar molt a prop d'un parc infantil, al costat del carrer de Josep Guitart. Són les incidències més visibles dels efectes del vent al barri, on també van caure altres petites branques més petites. Els responsables de l'Associació de Veïns diuen que és la prova que l'Ajuntament no cuida l'arbrat públic.

Els veïns fa anys que alerten del mal estat dels arbres, molts dels quals estan podrits i d'altres les arrels van malbé la vorera. «És clar que passa tot això quan bufa el vent, perquè l'Ajuntament no fa la feina que ha de fer i no porta a terme accions per cuidar-los com cal», explica el president de l'entitat veïnal, Juan Carlos Colchero. A part, també hi ha arbres amb arrels poc consistents i els veïns temen que, amb una ventada com la de divendres, també puguin caure. Fa dos anys va caure un altre arbre gran al barri.

Els arbres que més preocupen són 15 que hi ha a la carretera del Pont de Vilomara, que estan podrits, segons els membres de l'associació. També la cinquantena que hi ha al carrer Oleguer Miró, als que li falta una arrel forta. De fet, en aquest carrer hi ha jardiners que no en tenen perquè el serveis tècnics els van retirar pel seu mal estat.

L'estat dels arbres és un dels greuges que diuen que tenen al barri. Les incidències als darrers anys s'han anat acumulant i des de l'entitat també expliquen que les arrels dels arbres van fer malbé les canonades del gas i els tècnics de la companyia s'hi van desplaçar per arreglar-les.

«Hi ha malestar perquè no és un tema nou. Diferents juntes ja s'han reunit amb els responsables de l'Ajuntament des de fa anys per denunciar la situació. Però quan tornem a posar el tema sobre la taula ens demanen la mateixa informació i tenim la sensació que mai avancem. Sempre estem a la casella d'inici», explica el president de l'entitat.

Els tècnics de l'Ajuntament van retirar la branca gran que va caure i és previst que avui torni al barri per treure l'arbre afectat. En tot cas, des l'Associació de Veïns no volen que els darrers incidents quedin com a una simple anècdota i demanen actuacions.

A part de l'arbrat també hi ha altres deficiències al barri des de fa anys. Al costat de l'escola hi ha un mur que amb els anys s'ha anat inclinant per culpa de les humitats del sòl. «S'ha demanat en diverses ocasions, des de fa anys, que s'arregli, i no hi ha manera. Continua igual, i creiem que podria ser perillós», explica. Per altra banda, la tanca que hi ha al carrer Cristòfor Colom , en un dels extrems del barri també està en molt mal estat i hi ha trams que ha caigut.

Els Bombers de la Generalitat van rebre durant el dia d'ahir un total de deu avisos per incidències relacionades amb el vent, segons van informar ahir fonts del mateix cos de Bombers de la Generalitat.

A Moià, a un quart de 10, el vent va deixar en una situació perillosa una claraboia interior de l'edifici del Consell Comarcal, situat al número 13 del carrer de les Joies. Davant d'aquesta situació els Bombers van optar per retirar-la i evitar perills.

Al Bages, van retirat un arbre caigut a la carretera BV-1212, a Castellbell i el Vilar, passats dos quarts de 10 del matí, mentre que a Manresa, també abans de les 10 del matí van retirar una xapa metàl·lica que estava mig despenjada al carrer Tarragona.

Ja al migdia, també al Bages, però en aquest cas a Sant Joan de Vilatorrada, els Bombers van fer el sanejament d'una façana, al carrer Montseny, on hi havia una canalera que amenaçada de caure. En aquest cas van rebre l'avís quan passaven quatre minuts de dos quarts de tres.

A l'Anoia, ahir al matí van retirat un arbre que havia caigut al carrer del Tennis de Masquefa. A Capellades també van retirar la branca d'un arbre que perillava de caure.

Al Baix Llobregat Nord, els avisos es van concentrar al matí quan els bombers van retirar un altre arbre que també havia caigut a Collbató i van revisar una xemeneia que estava a punt de caure a Olesa de Montserrat. També van fer el mateix en un envà pluvial que perillava de desprendre's, a Esparreguera.