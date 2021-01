Manresa baixa de més de tres-cents positius en una setmana a menys de dos-cents

Sembla que el pitjor de la tercera onada de l'epidèmia en volum d'afectació ja ha passat a les comarques que formen l'àrea de cobertura del diari. Després de tenir algunes de les xifres més altes de Catalunya, hores d'ara la dada més preocupant és que el Solsonès és la quarta en incidència acumulada a catorze dies.

Manresa ha baixat de comptabilitzar 316 positius en la setmana del 8 al 14 de gener a 195 en la darrera de la què hi ha dades, la que va del 15 al 21 de gener. Ha passat de ser la ciutat de més de 50.000 habitants amb la incidència acumulada més alta a ser la setzena.

Una tendència en consonància amb el fet que la ciutat porta des del 13 de gener amb el risc de rebrot en retrocés. Són vuit dies de desinflamació de les xifres. Hores d'ara l'índex és de 494 quan el dia 13 era de 844, 350 menys.

Manresa té tant el risc de rebrot (494) com la velocitat de contagi (0,81) per sota de la mitjana catalana, que és de 592 i 0,93.

Com ja s'ha dit, del conjunt de dades, preocupa que el Solsonès sigui la quarta comarca en incidència a 14 dies de l'epidèmia amb un índex de 1.280 per 100.000 habitants. Es tracta de la repercussió numèrica del brot que s'ha produït a la residència Hospital Pere Màrtir Colomès, que ha deixat prop d'una trentena de víctimes mortals.

Per trobar la següent comarca de l'àmbit de cobriment del diari cal baixar fins al dinovè lloc on apareix l'Anoia amb una incidència acumulada a 14 dies de 620 per 100.000 habitants. Tot seguit consta el Bages, en vintena posició, i 621.

El Solsonès també és la pitjor comarca de l'àmbit del diari en risc de rebrot. És la sisena de Catalunya amb 1.008 punts. A força distància hi apareixen l'Anoia, dinovena (588); la Cerdanya, vintena (586) i el

Bages, vint-i-sisena (459).

Pel que fa a la velocitat de contagi, totes les comarques de l'àmbit del diari estan per sota d'1 excepte la Cerdanya, que és la novena de Catalunya amb un índex d'1,14. L'Anoia és dissetena amb 0,95.