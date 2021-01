Fem Manresa proposarà al Ple la creació d'un Servei d'Atenció a Homes

Aquest dijous hi haurà ple ordinari on FEM Manresa presentarà una moció per estudiar la creació d'un Servei d'Atenció a Homes (SAH) per a la promoció de relacions no violentes. La moció, presentada per Fem Manresa, s'ha treballat posteriorment amb la regidoria de Feminismes i LGBTI, i ha rebut el suport de la resta de grups municipals. Així, finalment tots els grups signaran una esmena que modifica l'original amb l'objectiu de concretar que l'estudi per la creació del SAH es dugui a terme en el marc de l'elaboració del III Pla d'Igualtat, aquest 2021.

L'objectiu de la moció és "dotar d'eines el Consistori per combatre la violència masclista, oferint un servei no judicialitzat destinat als homes per comprometre'ls amb la lluita contra el masclisme i les relacions sanes i equitatives", segons explica en un comunicat Fem Manresa.

Actualment Manresa ja compta amb SIAD, SIE i SAI propis, i es vol que aquest nou servei sigui una eina més a disposició de la ciutadania per lluitar transversalment contra la violència masclista i la transfòbia, però en aquest cas adreçant-se directament i exclusivament als homes. Aquest és un servei que ja s'ofereix a Barcelona, i hi assisteixen maltractadors amb sentències judicials, i també homes de forma voluntària que volen canviar comportaments masclistes.

Mentre aquest servei no es pugui implementar a la ciutat, la moció també es compromet a intensificar la realització de campanyes de sensibilització i prevenció adreçades a homes, a diversificar els cursos i tallers que aprofundeixin en la conscienciació dels homes en la lluita contra el patriarcat, i a organitzar més accions amb la finalitat de "combatre les violències masclistes i que ajudin a la desconstrucció de les masculinitats hegemòniques".

Per altra banda, Fem Manresa també ha presentat una altra moció per a la creació d'un servei d'atenció psicològica a la ciutadania on es demana que el departament de salut de la Generalitat de Catalunya ampliï els serveis de psicologia per a la integració total d'aquest servei a la cartera de de CatSalut i que, mentre això no sigui així, es posi en marxa un servei municipal d'atenció psicològica a la ciutadania, de caràcter públic i que sigui econòmicament sostenible.

Al Ple també es debatrà, a petició de Fem Manresa, la moció de suport a Adrián Sas, el jove vilafranquí acusat per les mobilitzacions de l'1 d'octubre de 2018 i a on la Generalitat fa d'acusació particular, fet pel qual també es demana que es retiri del procés judicial i de totes les acusacions particulars que porta a terme.