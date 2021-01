Afectacions al trànsit per fer els darrers treballs a la nova calçada de la via Sant Ignasi i de l'avinguda Bertrand Serra

Entre aquest divendres, dissabte i diumenge es faran els darrers treballs a la nova calçada de la via Sant Ignasi i de l'avinguda Bertrand Serra, amb la pavimentació de l'última capa i la senyalització horitzontal i vertical, motiu pel qual es realitzaran diversos talls de trànsit (vegeu detall de les afectacions a sota). El divendres 29 de gener es pavimentarà l'avinguda Bertrand i Serra, entre la carretera del Pont de Vilomara i la rotonda amb carrer Joan XXIII, i el dissabte 30 de gener de la via Sant Ignasi, entre carrer Vidal i Barraquer i la rotonda de carrer Joan XXIII (rotonda inclosa). Diumenge 31 de gener es farà la senyalització.

Amb aquests treballs fets, només quedarà per finalitzar la urbanització de la plaça del Remei —amb 2.500 metres quadrats d'espai per a vianants— i del carrer Bisbe Comas, que es preveu que quedi enllestida aquest abril, segons el calendari establert. També la col·locació de mobiliari urbà, com bancs, alguns dels quals ja s'han instal·lat.

En aquesta segona fase de les obres —que es va iniciar el passat mes de juny i que s'ha concentrat al cantó de les cases— s'han executat nous espais de vianants i s'ha finalitzat el nou traçat de l'avinguda Bertrand Serra (ocupant una part del recinte de la Fàbrica Nova), un fet que ha permès alinear-lo amb el carrer Sant Joan d'en Coll. A la via Sant Ignasi s'ha guanyat una vorera arbrada de prop de quatre metres, en la qual s'hi ha plantat l'espècie Perera de Callery, mentre que a l'avinguda Bertrand i Serra —on destaca la gran vorera de davant dels habitatges, que fa entre 10 i 20 metres segons el tram— i a la plaça del Remei s'ha plantat Castanyer d'Índia i Auró Vermell. En l'àmbit d'instal·lacions, la fase 2 ha contemplat la continuació de la renovació del clavegueram, de la xarxa d'aigua potable, de la xarxa d'enllumenat, de la xarxa de telecomunicacions i de la de reg. També s'hi ha instal·lat mobiliari urbà.

En el seu conjunt, les obres d'urbanització de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra —incloses al Pla Especial Fàbrica Nova— representen la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic i donen continuïtat a les intervencions que ja s'han dut a terme al tram sud de la via Sant Ignasi (entre el passeig del Riu i les piscines municipals) i al carrer Vidal i Barraquer.

Es tracta d'una actuació urbanística rellevant, amb un cost total de 3.329.316 euros, que transforma completament aquesta important entrada de la ciutat, millorant la mobilitat i la qualitat de l'espai públic, amb voreres amples i arbrades des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.

AFECTACIONS A LA MOBILITAT

Divendres 29 de gener, treballs de pavimentació de l'avinguda Bertrand i Serra entre la Ctra. Pont de Vilomara i la rotonda amb carrer Joan XXIII:



Es tallarà al trànsit de vehicles l'avinguda Bertrand i Serra entre la Ctra. Pont de Vilomara i la rotonda, sense afectar al trànsit de la rotonda.

Els treballs de la cruïlla de Ctra. pont de Vilomara amb l'avinguda Bertrand i Serra i carrer Sant Joan d'en Coll es realitzarà en dues meitats mantenint 1 carril de circulació, en moments puntuals es desviarà el trànsit per Passatge de la Mercè.

Dissabte 30 de gener, treballs de pavimentació de Via Sant Ignasi entre carrer Vidal i Barraquer i la rotonda de carrer Joan XXIII (aquesta rotonda inclosa):



Es tallarà el trànsit de vehicles a la Via Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra entre el carrer Vidal i Barraquer i la Ctra. Pont de Vilomara. Els vehicles que circulin per Via Sant Ignasi direcció centre ciutat es desviarà pels carrer Vidal i Barraquer en direcció al carrer Viladordis.

Quan s'afecti part de la cruïlla de Via Sant Ignasi amb carrer Vidal i Barraquer, el trànsit de vehicles del carrer Vidal i Barraquer es regularà en pas alternatiu.

Es tallarà el trànsit de vehicles de carrer Joan XXIII en direcció a Via Sant Ignasi.

El servei de BUS MANRESA es veurà afectat en la Línia 4 La Font – Valldaura. Consulteu afectacions a través del web o bé al telèfon 938 757 150.



Diumenge 31 de gener, treballs de senyalització horitzontal de Via Sant Ignasi i carrer Vidal i Barraquer: