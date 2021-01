Has estat l'afortunat en el sorteig de la UBIC «Comerç viu, carrers vius»?

La UBIC- Manresa Comercial va dur a terme ahir el sorteig de la campanya "Comerç viu, carrers vius". En total, s'han distribuït 6.500 euros en vals de compra repartits en 71 premis entre la clientela del comerç de Manresa.

Aquesta acció ha estat organitzada per la UBIC amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, que l'ha dotat econòmicament, i ha comptat amb la col·laboració de la resta d'associacions de comerciants de la ciutat.

La campanya inclou, també, premis específics per al sector de la restauració, però degut a les restriccions sofertes durant tota la campanya la majoria no hi han pogut participar. S'ha pactat amb l'Ajuntament de Manresa destinar els 3.500 euros dels premis a accions de promoció de la restauració més endavant. Els establiments de restauració que sí que hi han participat podran ser beneficiaris dels vals de compra sortejats ahir.



Els premiats poden recollir els vals de compra contactant a aquest correu o al 93 872 93 15, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Abans, però, caldrà que la persona interessada doni les dades del guanyador: nom i cognoms, adreça i població, números de telèfon i núm. de DNI. Trobareu tota la informació dels establiments on s'han repartit els números guanyadors a continuació i a aquesta web.

Premi de 500 €:



472059, entregat per SUPERMERCAT ROGES, Balconada, local 2



Premis de 200 €:



384981, entregat per VISTT, C/Carrió, 7

165220, entregat per SUPERMERCAT COMPRIMAX, C/ Cos, 12

486296, entregat per CULINARIUM , C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 28

304608, entregat per SUPERMERCAT LLOBET, C/ Roger de Flor, 45

56452, entregat per JOIERIA COPÈRNIC, C/ Guimerà, 49

246176, entregat per SUPERMERCAT ROGES, C/ Sant Josep

385842, entregat per PUIGBERTRAN, C/ Sobrerroca, 2

433510, entregat per SUPERMERCAT LLOBET, C/ Jaume I, 7

150916, entregat per SOLANS MÚSICA, Muralla Sant Domènec, 30

230861, entregat per SUPERMERCAT ROGES, Ctra. Santpedor, 149



Premis de 100 €:

149892, 133825, 366183, 455876, 207472, 189924, 140300, 218523, 260540, 164938, 249168, 345414, 255406, 70301, 286046, 342234, 369495, 338783, 349146, 483964

Premis de 50 €:

367354, 376524, 51172, 439602, 239377, 84466, 215856, 65380, 173834, 333071, 170630, 306213, 143454, 80645, 269018, 264111, 196000, 273320, 144427, 305602, 200364, 135681, 71159, 177405, 350227, 199787, 445246, 360308, 159465, 428501, 265452, 321197, 212783, 356608, 82594, 240398, 266769, 340193, 46207, 176273