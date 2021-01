Detecten problemes d'estabilitat al subsòl de l'Hospital Sant Joan de Déu

L'edifici de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, a la part nova, té certs problemes d'inestabilitat que han provocat danys en parets i el terra, on hi han aparegut esquerdes. Els darrers mesos s'han dut a terme com a mínim dos sondejos per avaluar el seu abast. L'edifici no corre perill, però sí que caldrà fer una inversió significativa per corregir-ho, segons ha pogut saber Regió7.

La Fundació Althaia ha informat que el departament d'Infraestructures de la institució «ha detectat danys en parets i terra» que afecten «una zona molt concreta i acotada de la planta -3» de la part nova de l'hospital i que «no afecta a la resta de l'edifici». Segons la fundació, «els tècnics estan analitzant la situació així com la millor solució per resoldre-ho amb l'objectiu de poder-ho executar en el menor temps possible».

Segons ha pogut saber aquest diari, els problemes haurien aparegut a causa de la inestabilitat del subsòl. Es concentren a una part que dona al carrer Maria Aurèlia Capmany, a la cruïlla amb el Sant Llàtzer i l'Oms i de Prat. Hi ha un accés per a professionals de la institució que no és obert al públic en general, i queda a prop d'una de les dues entrades a l'aparcament. Al subsòl hi haurien argiles expansives que, amb la humitat i el pas del temps, poden arribar a esquerdar el formigó. Per la zona afectada hi passava antigament un torrent. Seria a l'actual carrer Maria Aurèlia Capmany.

A l'àrea en qüestió s'han fet com a mínim dos sondejos a càrrec d'equips geotècnics amb l'encàrrec d'elaborar els seus respectius informes per esbrinar l'origen dels problemes. Aquest tipus d'estudi s'han de dur a terme, també, quan es fa una obra.

Les obres de la part nova de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa van començar l'any 2007 amb l'enderroc d'alguns dels pavellons del vell hospital. Els que queden dempeus formen part ara del que s'anomena edifici històric de l'equipament hospitalari.

L'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del nou hospital es va dur a terme el març del 2008, i després d'anys d'obres i d'algun parèntesi per problemes en el finançament públic a causa de la crisi econòmica, el nou hospital es va inaugurar oficialment l'octubre del 2014.