Dues morts més a Althaia a causa de l'epidèmia

La Fundació Althaia ha comunicat dues noves defuncions a causa de l'epidèmia a les seves instal·lacions. Amb aquestes ja són 38 les defuncions per coronavirus que hi ha hagut aquest mes als centres assistencials de la ciutat.

A Althaia han mort trenta persones per covid-19 aquest mes i la xifra ha passat de 223 a 253. A l'Hospital de Sant Andreu han estat vuit les defuncions passant de 101 a 109, 45 de les quals des del passat 15 d'octubre.

Entre els dos centres assistencials hi ha hagut 362 víctimes mortals. Va ser el passat 15 de desembre quan es va creuar la barrera de les tres-centes defuncions a causa de l'epidèmia als centres assistencials de la ciutat i en un mes i mig s'hi han sumat més d'una seixantena de defunció.

Totes aquestes dades mostren una mitjana de víctimes mortals superior a una al dia i dona idea de la gran afectació que està tenint, també, la tercera onada de l'epidèmia a la ciutat i el cost que està suposant en pèrdua de vides humanes.

Hores d'ara hi ha 91 persones ingressades per covid-19 a la Fundació Althaia que s'han de sumar a les que reben atenció a l'Hospital de Sant Andreu, i que dimarts, el darrer dia que la institució va oferir dades de seguiment, eren 42. Això suposa a l'entorn de cent trenta ingressats en aquests moments, una xifra molt important que no impedeix a Althaia i Sant Andreu continuar oferint atenció a pacients que no estan infectats però que interfereix en la seva activitat habitual.

Althaia també ha informat que ha donat 1.791 altes a pacients ingressats per covid-19.