Mor als 77 anys Josep Casas Soldevila, que va ser cofundador i soci de l'empresa Summa

El manresà Josep Casas Soldevila va morir dimecres als 77 anys a causa de la malaltia que tenia, que li havia debilitat molt la salut. Casas, que era enginyer industrial, va ser un dels fundadors amb Joan Basses (rellevat per Joan Maruny) i Lluís Vázquez de l'empresa manresana Summa. L'arquitecte Enric Masana destacava ahir que Summa és un referent pel que fa a les enginyeries a nivell de Catalunya. Van fer obres per als FGC i a Andorra; el Fòrum de Barcelona i, a casa nostra, el Pryca, el Polígon Casanova i l'edifici de Regió7, on va ser membre del consell d'administració durant molts anys. Militant de Convergència, Pere Oms, amb qui havien compartit la preparació de campanyes i , en concret, la d'Oms per ser alcalde, recordava ahir que en els inicis del partit hi havia estat molt vinculat.

El funeral és aquest matí, a les 10, a la Sala Montserrat de la Funerària Fontanova-Àltima.

«Emprenedor i molt responsable. Molt meticulós. No es precipitava mai i tenia una capacitat de treball i de coneixement importants». Lluís Vázquez, soci de Josep Casas a Summa, empresa que es van vendre al cap dels anys amb la condició que la seu quedés a Manresa, el recordava ahir amb aquestes paraules. Per part seva, Ramon Oms va descriure el seu amic com «una persona molt entregada a la feina» i que «sempre va tenir el cuc de la política», si bé era dels que preferien quedar en un segon pla. «Era un home d'aquells que treballava pensant en la idea de fer país».