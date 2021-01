El ple de Manresa insta els bancs que aturin el «deteriorament» del servei

Per unanimitat és va aprovar ahir una proposició per la qual l'Ajuntament de Manresa insta els bancs a «aturar el deteriorament de l'atenció als clients». La proposició havia estat impulsada per la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran.

ERC, Junts, PSC, Fem i Ciutadans van fer costat a la plataforma de gent gran per reclamar a les entitats financeres que facilitin una atenció presencial personalitzada durant tot l'horari i en totes les oficines obertes a la ciutat «a les persones que ho necessitin», i que sigui «més comprensible» per a les persones que no dominen l'idioma.

D'aquesta forma, els partits de govern i d'oposició mostren de forma oficial la «preocupació per l'eliminació de sucursals» quan deixi sense servei persones que tenen dificultats de desplaçament a les noves oficines.

Exhorten els bancs a no cobrar comissions per serveis personalitzats com, per exemple, disposar d'efectiu quan no es tenen les habilitats per fer servir el caixer automàtic, i que s'apliqui una tarifació social a les comissions que es cobrin.

L'Ajuntament i la plataforma reclamen «la fi de la deshumanització de l'atenció al públic» en les oficines bancàries i exigeixen a les entitats financeres que, a més dels requisits legals formals, els seus productes financers siguin realment transparents i entenedors per als clients.

També insten els bancs a que publicitin i facilitin l'obertura dels comptes de pagaments bàsics, incloent els gratuïts per a persones vulnerables en risc d'exclusió financera.

Per part de la plataforma va intervenir al ple, fent ús del reglament de participació ciutadana, Víctor Feliu, que, després d'explicar el contingut de la moció, va qualificar la situació de «vergonyosa i intolerable».

Per part del govern, la regidora de Gent Gran, Rosa Ortega, va explicar que resultava evident que una ciutat no pot ser amiga de la gent gran si els seus serveis bancaris no tenen en compte les necessitats de la seva gent gran. Va recordar que durant la passada crisi econòmica, les persones grans van ajudar moltíssim a les famílies i van esdevenir pal de paller per a moltes. Hores d'ara, la covid ha impactat amb tota la seva cruesa en aquest col·lectiu mentre que les entitats bancàries el deixen cada cop més al marge.

«No ens podem girar d'esquena»

En aquest context va afirmar que «no ens podem permetre, i encara menys després de rescatar els bancs amb diner públic, girar-nos d'esquena a tota una generació que difícilment podrà adaptar-se amb prou competència al món digital». Va afegir que no es pot menystenir les demandes de més d'un 20% de la població.

Ortega va assegurar que «estem treballant colze a colze amb el Consell Comarcal per unir esforços i fer que la vostra veu, que és també la nostra, arribi amb més força a tots els estaments relacionats en la moció. I per la part que ens toca, prenem nota de les vostres reivindicacions i les fem nostres. Ens comprometem a posar tots els mitjans al nostre abast per contribuir a revertir aquesta situació».

Per part del PSC, Felip González va subratllar que el tema que es posava sobre la taula «és un clam» que augmenta a mesura que disminueix el nombre d'oficines i els marges de relació humana que ofereixen els serveis bancaris. I va demanar al govern que a banda d'instar, exhortar i mostrar preocupació faci tot el que estigui a la seva mà per revertir aquesta tendència.

Roser Alegre, de Fem Manresa, va defensar que el «contacte cara a cara és imprescindible» i que una cosa és utilitzar la tecnologia per oferir millor atenció a la ciutadania i una altra fer tot el contrari. La regidora de Fem va afirmar que «cal reclamar i conservar el tracte directe» entre les persones que reben i presten el servei.

Fer servir la tauleta als 102 anys

Andrés Rojo, de Ciutadans, va posar com a exemple de deteriorament del servei que al seu avi, de 102 anys, li diguessin que fes servir el mòbil o la tauleta si volia fer una transferència. «La banca és necessària, però no a qualsevol preu», va advertir.