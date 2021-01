La Joviat es mantindrà com a mínim un curs més com a escola concertada

L'escola Joviat continuarà com a mínim un curs més, el 2021-2022, com a escola concertada. El centre ho ha comunicat a les famílies aprofitant que ha rebut la resposta del Departament d'Educació a la seva petició per integrar els ensenyaments d'infantil, de primària i d'ESO a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Regió7 va avançar el novembre passat (vegeu edició del dia 4) que l'escola Joviat mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta de la Generalitat a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria s'integrin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig ha estat que, «en la mesura que es vagin acomplint les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal adscrit al centre i tractament d'altres aspectes».

Justament aquest mes de març començaran les preinscripcions de cara al nou curs, amb la qual cosa era peremptori obtenir una resposta de la Generalitat de cara a les famílies que portaven els seus fills a la Joviat o de les que els hi duran per primera vegada.

El novembre passat es va saber que la Joviat havia iniciat converses amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per tal que el centre situat a la Muralla de Sant Francesc fes el canvi de concertada a pública i que, per tant, els estudis que s'hi imparteixen passessin a dependre del Departament d'Educació. En aquest centre hi treballen més d'un centenar de mestres i professors i acull alumnes de 1.030 famílies.

El director general de la Joviat, Jordi Vilaseca, va explicar aleshores a aquest diari que l'infrafinançament de les escoles concertades, juntament amb les dificultats generades per la pandèmia a les famílies havia obligat el centre a prendre la determinació amb l'objectiu de garantir el projecte educatiu i l'equip docent que el fan possible. El centre del carrer de Foch i Torres, on hi ha els ensenyaments postobligatoris i l'Escola d'Hoteleria, en queda al marge.

Mantenir viu el projecte

Vilaseca va insistir en la importància de mantenir viu el projecte educatiu i l'equip professional al capdavant d'un centre de referència per on han passat centenars de generacions de manresans i que va ser fundat el 1960 per Josep Vilaseca Atzet, el pare de l'ara director general. Comentava que era una decisió molt meditada que va exposar, en primer lloc, l'estiu passat a l'Ajuntament i que, posteriorment, va fer arribar a Educació. Va remarcar que si no fos factible es tornaria a valorar la situació. Pel que ha respost la Generalitat, podria ser possible de cara al curs 2022-2023.