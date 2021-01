L'Ajuntament crea una oficina per agilitzar llicències d'obra i d'activitat

L'Ajuntament de Manresa va aprovar en el ple de dijous un nou organigrama funcional de la seva estructura organitzativa que, entre altres mesures, crea una nova Oficina d'Intervenció i Impuls Administratiu a l'Activitat Econòmica encarregada de la coordinació de la tramitació i posterior aprovació de totes les llicències municipals d'obra i d'activitat, des de la presentació de les sol·licituds fins a la seva resolució.

El portaveu del PSC, Felip González, va celebrar la creació de l'oficina perquè «l'equip de govern ha reconegut el problema i ha posat mans a la feina amb aquesta proposta de solució». Cal recordar que el novembre passat el PSC va denunciar que hi havia un «embús» a l'Ajuntament amb la concessió de llicències (vegeu Regió7 del 24 de novembre) que els havia estat comunicat pels professionals que tenien relació amb l'Ajuntament quan complien l'encàrrec dels clients que volien tirar endavant una obra o iniciar una activitat econòmica.

La regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet , va posar en valor el nou organigrama funcional que «s'ha fet gràcies a un treball col·lectiu de més d'un any de feina» amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis bàsics a la ciutadania i reduir l'impacte en el sosteniment d'aquests serveis en els pressupostos municipals. També per incorporar nous reptes i serveis.

Va explicar que en l'organigrama anterior hi havia 136 prefectures gairebé la meitat de les quals estaven vacants i era un bon moment per racionalitzar aquest sobredimensionament. En aquest sentit, Clotet va explicar que l'Oficina d'Activitat Econòmica passava a dependre del departament de Territori «per ser més propera a la concessió de les llicències», i que el nou cap dels serveis jurídics centrals de Territori seria també el cap d'aquesta nova oficina d'Intervenció i Impuls Administratiu a l'Activitat Econòmica, creada per resoldre més àgilment la concessió de les llicències municipals.