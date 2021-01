La Balconada alerta d'un mur en mal estat al costat de l'escola

El mal estat d'un mur al costat de l'escola Serra i Húnter ha posat en alerta l'Associació de Veïns de la Balconada, que veu necessària una intervenció de l'Ajuntament per evitar un major deteriorament i assegurar que no hi hagi risc de caiguda. De fet, es tracta d'una vella reivindicació de l'entitat veïnal i les diferents juntes que l'han integrat, però mai no hi ha hagut una resposta satisfactòria. En els darrers anys tan sols s'hi anat posant ciment per assegurar que la paret no s'inclini més.

Les humitats i les filtracions d'aigua han afectat l'estabilitat del mur, que a un cantó té l'accés del centre educatiu i a l'altre costat un bloc de formigó on hi ha els fonaments d'un bloc de pisos. Fa onze anys, davant el deteriorament de la paret, l'Ajuntament i Adigsa hi van portar a terme una petita intervenció perquè el mur no s'inclinés més i van posar ciment entre el mur i el bloc de formigó. Posteriorment s'hi ha fet una actuació similar i el mur continua igual. El mal estat és molt evident, però també és cert que en els darrers anys la paret no sembla que s'hagi inclinat més.

L'actual junta de l'associació demana al consistori que ho arregli, però tenen la sensació que des de l'ens municipal no se'ls fa cas. De fet, creuen que tampoc no se'ls escolta en altres qüestions i denuncien deixadesa a diferents punts de la Balconada.

«La junta s'ha reunit amb els responsables de l'Ajuntament des de fa anys per denunciar la situació, però quan tornem a posar el tema sobre la taula ens demanen la mateixa informació i tenim la sensació que mai no avancem. Sempre estem a la casella d'inici», explica el president de l'entitat, Juan Carlos Colchero. Fa anys que l'associació adverteix que l'arranjament del mur ha de ser una de les prioritats a l'hora de planificar intervencions a la Balconada i així ho ha notificat a responsables de l'Ajuntament en reunions que han mantingut.

A part, hi ha altres emplaçaments del barri amb un estat de deteriorament important. Divendres de la setmana passada, la forta ventada va posar en evidència el mal estat de l'arbrat després de la caiguda d'un arbre en una zona de pas per a vianants a tocar del passeig de Sant Jordi, i la caiguda d'una branca gran al costat d'un parc infantil, molt a prop del carrer Josep Guitart. A part van caure branques petites d'altres arbres en diferents punts del barri.

L'Associació de Veïns de la Balconada va alertar que els efectes del vent són conseqüència d'un arbrat mal cuidat. «L'Ajuntament no fa la feina que ha de fer i no porta a terme accions per cuidar-los com cal», explica el president de l'entitat veïnal.