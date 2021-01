La font dels Llops i el cranc senyal

La delegació al Bages de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN Bages) va posar en marxa el 1999, amb motiu del centenari de la institució, l'espai virtual El medi natural del Bages, que actualitza periòdicament. Aprofitant la parada imposada per la covid, i quan ja fa vint anys de la publicació, n'ha renovat el format per millorar-ne les opcions de navegació, lectura i cerca. La primera entrada nova la protagonitza la font dels Llops. No cal dir, però, que manté les que ja hi havia, com les referides a la introducció en el nostre medi natural d'espècies exòtiques com el cranc senyal.

Jordi Badia, de la ICHN Bages, explica que, tot i que actualment la font dels Llops «no raja perquè la construcció de la variant va alterar la circulació subterrània de l'aigua, ens ha semblat que, aprofitant que recentment l'Ajuntament de Manresa ha fet reobrir el pas cap a la pròpia font i l'aqüeducte de la font dels Llops, valia la pena explicar aquest indret patrimonial i les incidències amb la circulació de l'aigua». L'entrada a El Medi natural del Bages n'ofereix una informació àmplia i detallada. Explica que «es troba al vessant costerut que enllaça els barris manresans de Sant Pau i de la Balconada, més amunt de l'antic camp de futbol de Sant Pau», i que «al segle XVIII la Companyia de Jesús va construir el magnífic aqüeducte de la font dels Llops per portar l'aigua de la font dels Llops d'un vessant a l'altre i canalitzar-la cap a les terres de conreu que tenia a Sant Pau. L'aqüeducte consta de quatre esveltes arcades fetes de pedra escairada. L'aqüeducte es manté ben sencer, però en desús; amb la font eixuta, per l'estreta canal superior tampoc circula l'aigua».

A la primera entrada de la nova etapa, recentment se n'hi han afegit dues de noves sobre l'aranya olius argelasius i el talpó comú, la qual cosa demostra el dinamisme d'aquesta eina de coneixement i difusió. També hi ha informació d'ecosistemes, geologia, factors ambientals i un índex d'espècies, a banda de l'apartat dedicat a les novetats, la presentació de la institució, l'hemeroteca i enllaços.

Les espècies exòtiques

Badia destaca justament «la publicació constant de novetats a la natura de la comarca del Bages entesa segons els límits d'abans de la segregació del Moianès durant els darrers 20 anys» i que, dins d'aquesta informació, «es pot resseguir l'entrada d'espècies exòtiques. Així, als darrers temps, hem reportat puntualment l'entrada del cranc senyal, d'insectes amb potencial invasor com el bernat marbrejat, la xinxa de les pinyes, la vespa asiàtica, la papallona del boix i la cotxinilla del carmí, que afecta les figueres de moro, i de plantes exòtiques com el marxant fi menut i l'Eleusine indica, per esmentar només les dues darreres incorporacions al web».