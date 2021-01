Manresa pren el control de la pandèmia a tota la regió central

Quarta planta del Pere III on ara hi ha Salut Pública

MIREIA ARSO

Quan va esclatar la pandèmia de la covid, a l'Agència de Salut Pública de la Catalunya Central, que té la seva seu a Manresa, hi havia 3 professionals al servei de la vigilància epidemiològica. Ara en són 110. Tenen la missió de saber per on passa el virus i evitar la seva expansió. En total, a Salut Pública són 224 persones. L'increment de personal i les noves necessitats derivades de la covid han fet que s'hagin traslladat de seu. De la Muralla del Carme, compartida amb el Servei Català de la Salut, han passat a unes grans dependències de l'antic hotel de Pere III (vegeu Regió7 del dimecres 27 de gener). Aquests darrers dies han estat de mudança.

Gestors de contactes a Manresa

Amb el trasllat, però, també s'han posat en marxa novetats. La més destacada és la incorporació de 55 gestors de contactes, professionals que en el moment que es detecta un positiu, en fan seguiment. També dels seus contactes estrets per trencar la cadena de contagis, factor clau per evitar que el coronavirus campi sense cap mena de control.

Els gestors de contactes del Servei de Vigilància Epidemiològica són en una sala que hi ha a la planta baixa de l'antic hotel, que fa anys es va reconvertir en Centre de Negocis Pere III. En una gran sala, amb despatxos als costats, hi ha taules individuals. Cadascuna amb el seu ordinador, totes tenen mampares i el telèfon des d'on es fan trucades a tota la Catalunya Central per seguir la pista de la covid. S'hi treballa en torns que cobreixen de les 8 del matí a les 10 de la nit, de dilluns a diumenge.

Fins ara el servei es duia a terme des de Barcelona. Se'n feia càrrec Ferrovial a través d'un polèmic contracte que ara expira. S'ha descentralitzat al territori, a cada àrea sanitària. Ara, des de Manresa es cobreixen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i també Osona.

«Hem de poder acotar la pandèmia. Òbviament les vacunes han de ser estratègiques, però l'altra front és la prevenció i control», assegura la responsable de la subdirecció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a les comarques centrals, Imma Cervós. Els gestors al territori «han d'ajudar a fer més efectiu el control de la pandèmia».

Des del moment que es detecta un positiu, els gestors es posen en marxa per localitzar contactes estrets, fer seguiment de l'aïllament i la quarantena, o si hi ha algun problema en relació amb la malaltia. A més d'això els gestors podran programar una PCR al centre de salut de la persona a qui segueixi per tenir el diagnòstic definitiu. D'aquesta manera «descarreguem a primària d'aquesta tasca». També podran activar baixes laborals, gestió que fins ara havia d'assumir, igualment, primària. «S'intenta que tots els actors del sistema sanitari, coordinadament, afavorim el control i les necessitats del pacient i dels seus contactes».

A partir d'ara, els gestors també tindran eines per tenir en compte l'entorn socioeconòmic de la persona a qui li fan un seguiment. «Quan es detecta que una persona pot tenir dificultats per fer una quarantena, podem activar una xarxa de suport amb CatSalut, ajuntaments, Creu Roja i altres entitats per donar-hi suport». Pot ser una necessitat alimentària o que no pot fer la quarantena al seu habitatge.

Segons la delegada del Departament de Salut a la Regió Sanitària Central, Teresa Sabater, era necessari «muscular» el servei de vigilància epidemiològica».

Més espai i més llum

Salut Pública ocupa, també, tota la quarta planta del Pere III. En algunes dependències encara hi ha caixes de la mudança. Pràcticament tot el servei és telemàtic, però hi ha documents i expedients que s'han de guardar. El tràfec del canvi es compensa amb més espai que abans, amb molta més il·luminació natural per totes bandes .

Acabats d'instal·lar, a la quarta planta hi ha més despatxos del Servei de Vigilància Epidemiològica, el centre de control, administració, una petita sala de reunions i també els serveis de Protecció de la Salut i el de Promoció de la Salut, i una futura sala de reunions més àmplia on es preveu fer formació i comunicacions telemàtiques. Molt personal de l'Agència de Salut Pública fa teletreball, de forma que tot dona una sensació d'amplitud. Res de les estretors d'abans a la Muralla del Carme, on ocupaven la primera i la cinquena plantes. Al mateix edifici hi queda el Servei Català de la Salut

De moment, els nous despatxos de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central són provisionals. Haurà d'acabar a la seu de la delegació de la Generalitat a Manresa que és previst que es construeixi als antics jutjats de la Baixada de la Seu. La urgència de la pandèmia i l'increment de plantilla han fet aconsellable, però, el canvi.