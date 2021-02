La nova parada del bus de la línia de Barcelona no alterarà horaris ni itinerari

Els usuaris gairebé no notaran canvis en el servei de bus de la línia Manresa-Barcelona. Dilluns que ve entrarà en funcionament la nova parada de Gran Via, de la capital catalana, que substituirà l'actual de Ronda Universitat, emplaçament on fins ara paraven els busos. Els horaris i la resta de parades seran les mateixes i, de fet, la nova parada del centre de Barcelona és ubicada molt a prop de l'actual. A uns dos minuts caminant.

La Secretaria General de Mobilitat i Transports volia, amb diàleg entre l'Ajuntament de Barcelona i els dels municipis per on passa la línia, que el canvi de parada repercutís el mínim possible als usuaris, mantenint al centre de la ciutat un emplaçament on els usuaris poguessin pujar i baixar del bus. Així ha estat. Els canvis no només afecten la línia de Manresa sinó també la de Berga, que té com a destí final Llívia. A la infografia que acompanya la notícia, apareix la totalitat de parades que hi ha en les línies, però segons l'horari hi ha serveis més o menys directes entre Barcelona i les capitals comarcals.

Pel que fa a la línia de Berga, al centre de Barcelona tindrà dues parades. En el trajecte de Berga a Barcelona, els busos pararan a la Gran Via, a l'altura de Balmes, i en el sentit invers recolliran els usuaris a Passeig de Gràcia, a l'altura de Diputació.

La Generalitat va anunciar dijous que el 8 de febrer les noves parades es posaran en marxa i donava a conèixer a finalment quines són emplaçament de les diferents línies de bus que passen pel centre de la Ciutat Comtal. I és que a la Ronda Universitat, emplaçament on línies de diferents comarques hi paraven, deixaran de circular-hi els busos.

De fet, a Ronda Universitat s'hi estan fent obres amb l'objectiu de reduir-hi la circulació. El moviment de parades es fa coincidint amb la segona fase de les obres de la ronda, que es transforma guanyant voreres i espai verd i reduint de 4 a 2 els carrils de trànsit actuals. La intervenció modificarà la configuració actual d'aquesta via i la transformarà en un espai, segons la Generalitat, més amable, es facilitarà els desplaçaments a peu i la vida comercial. Els treballs s'executen en dues fases. Fins ara s'ha dut a terme la banda mar, i a partir del 8 de febrer s'iniciaran els treballs a la banda muntanya.

Un altre canvi, que hauria de ser imperceptible per als usuaris, és que la regulació del bus de la línia Manresa-Barcelona es farà a la parada de Maria Cristina. Fins ara els vehicles de la línia estacionaven a Ronda Universitat si havien d'esperar a oferir un nou servei. Ara no serà així i es farà en aquest altre emplaçament ubicat a l'entrada de la Diagonal.

Pel que fa als busos de Berga no hi haurà cap canvi en aquest sentit perquè estacionaran a la parada final, la de l'Estació del Nord. I continuarà sent així la setmana que ve.