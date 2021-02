Acaba l'obra d'ampliació de l'Espai 1522 sobre la Manresa ignasiana

Un canvi de partides presentat al darrer ple municipal va fer aflorar que ja estan enllestides les obres d'ampliació del Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana que s'han fet amb la mirada posada al 2022.

Les obres es podrien inaugurar ja, però el fet que s'estigui en campanya electoral fa que calgui ajornar l'estrena.

La intervenció es va iniciar el passat mes d'agost. Les obres han servit per ampliar l'Espai 1522, el Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, i sumar 155 metres quadrats al projecte museogràfic que explica com era la ciutat que va acollir Sant Ignasi de Loiola, fa gairebé cinc segles. La intervenció -amb un pressupost de 99.928,35 euros (IVA inclòs)„ també adequa l'espai a persones amb mobilitat reduïda i millorara la climatització del centre.

Es va anunciar que la previsió era tenir-les enllestides a finals d'octubre. Però ha estat tres mesos més tard.

L'Espai 1522 es va inaugurar el desembre del 2015. Es troba ubicat a la plaça Fius i Palà, a l'actual edifici del Teatre Conservatori, i ocupa l'ala est del claustre de l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec. Amb la intervenció el centre d'interpretació s'amplia mitjançant la recuperació parcial de l'ala sud, un espai que no es feia servir, on hi havia escales i rampes tapiades que ha calgut enderrocar. L'obra contemplava rebaixar el terreny existent i construir una nova solera i una nova pavimentació amb peça de basalt, igual que l'existent a la resta de l'Espai 1522.

Amb motiu del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, que tindrà lloc l'any que ve, l'Ajuntament de Manresa va iniciar, el 2014, una campanya de recuperació i posada en valor de tots aquells emplaçaments amb els quals el sant va tenir relació. Una de les primeres operacions que es va dur a terme va ser la creació d'un Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, per tal d'explicar com era la ciutat en aquella època.

L'emplaçament triat va ser l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec –o antic convent dels predicadors„, edifici on sant Ignasi va fer-hi estada en tres ocasions diferents.