Salut considerarà positiu per variant britànica tots els casos sospitosos

Els casos sospitosos de la variant britànica de la covid hauria passat de l'1,5 % la segona setmana de gener, al 6,04 % l'última del mateix mes, segons ha assegurat IrsiCaixa, el laboratori que realitza la seqüenciació genòmica de les mostres de pacients de la Catalunya central amb test positius per coronavirus sospitosos de contenir la variant britànica. En aquest cas es concentrarien a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès.

L'IrsiCaixa ha detectat que l'1,5% dels positius per covid-19 de les esmentades comarques provenen de la variant britànica.

Es tracta d'una informació que s'ha pogut obtenir a través del laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, que centralitza el processament de mostres dels centres de l'Institut Català de la Salut, així com d'altres centres hospitalaris de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.



Primers sospitosos

La segona setmana de gener, es va detectar que 13 de les 757 mostres provinents de pacients amb test positiu per coronavirus eren sospitoses de contenir la variant britànica. L'entitat subratlla la importància de seqüenciar "regularment" les mostres per poder aplicar "mesures preventives".

El sistema de detecció dut a terme al laboratori d'Althaia, consisteix en una tècnica que detecta diferents parts del virus. En el cas de la variant britànica, com que la proteïna 'Spike' (S) està modificada, el sistema reconeix totes les parts del virus, excepte aquesta proteïna.

"Quan el sistema no la detecta, vol dir que hem de sospitar que la mostra analitzada contingui la variant britànica", explica Marc Noguera Julian, investigador associat del grup de Genòmica Microbiana a IrsiCaixa.

"Per poder confirmar-ho, cal seqüenciar el virus sencer, o sigui, llegir lletra per lletra la informació que hi ha en el seu genoma", afegeix. Dels 13 casos sospitosos, IrsiCaixa va poder seqüenciar 11 d'aquestes mostres i es va confirmar la presència de la nova variant.

Aquests resultats confirmen que, la segona setmana de gener, l'1,5% dels casos de coronavirus detectats per Althaia eren deguts a la variant britànica. Des de llavors, i fins a la quarta setmana de gener, els casos sospitosos - encara no confirmats - han augmentat fins al 6,04%.

Segons el metge i investigador principal del grup de Genòmica Microbiana a IrsiCaixa, Roger Paredes, aquests percentatges "no són extrapolables a la població de Catalunya", ja que els resultats s'han obtingut "en una zona territorial concreta".

Tot i això, Paredes no tanca la porta a què pugui estar passant "en altres àrees". "Tot plegat, ens demostra la importància de seqüenciar rutinàriament per entendre a què ens estem enfrontant", remarca.

IrsiCaixa, els serveis de Microbiologia i Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i el servei de Genòmica Translacional de l'IGTP, formen el node de seqüenciació del Campus Can Ruti, que vol seqüenciar més de 200 mostres a la setmana. Un fet que ajudaria a aclarir la caracterització de les diferents variants del virus que circulen actualment pel país.



Departament de Salut



El departament de Salut ha remarcat que qualsevol cas sospitós que detecti el laboratori d'Althaia i que es consideri sospitós de ser de la variant britànica es tractarà com si fos positiu per aplicar el protocol de màxima precaució tenint en compte que es tracta d'una variant que s'encomana molt més fàcilment i que una seqüencició genòmica pot tardar entre 2 i 3 setmanes. Vol evitar que es disparin els contagis i, també, la pressió assistencial.