El disseny trencador de la seu del Govern a Manresa capgirarà un espai rònec

És probable que molts ciutadans que viuen a Manresa no hagin passat des de fa anys, o mai, per l'indret que transformarà la futura seu de la Generalitat a l'illa de cases entre la Baxada de la Seu, el carrer de Galceran Andreu i el de la Codinella. Situat en un extrem del Barri Antic, es tracta d'un punt on conviuen l'estructura gairebé futurista de la passarel·la per anar a les Escodines amb un urbanisme, sobretot a la banda de la Codinella sota la Seu, brut i rònec, que el disseny trencador a base de pedra i vidre del nou edifici, acompanyat per la reurbanització de la zona, cal confiar que transformin per a bé.

Vist des del xamfrà entre els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella, mentre que per la passarel·la que hi ha just al davant es pot anar a les Escodines, si es continua per la Codinella i per unes escales, s'arriba al parc de la Seu. Es tracta d'uns espais deixats, tot i tenir un encant un a mica decadent, on es nota que fa anys que no s'hi ha fet res. Per dues rampes en ziga-zaga sota el carrer de la Codinella es baixa a la via de Sant Ignasi i per una altra rampa es pot anar cap al camí dels Corrals, que comunica amb la plaça de la Reforma.

Els edificis no estan alineats. Al carrer de Galceran Andreu la casa número 6 sobresurt més que la número 10, cosa que resoldrà la nova construcció, atès que totes dues aniran a terra. Per la banda del carrer de la Codinella succeeix el mateix. El tercer edifici que s'aterrarà (el que correspon al número 12 del carrer de Galceran Andreu) sobresurt més que la casa d'apartaments Urbi. En aquest cas, els arquitectes del projecte no han pogut concretar si també es resoldrà la desalineació.

Abans de trobar les escales que arriben al parc de la Seu, a mà dreta, hi ha un petit solar entre la casa 6 i els antics jutjats, que també ocuparà la futura seu del Govern i que actualment és un abocador. Hi ha llaunes, bosses, vasos d'un sol ús... de tot.

Si enlloc de passar pel carrer de la Codinella s'agafa una rampa empedrada que baixa per sota d'aquest vial -des d'on es pot anar cap al camí dels Corrals o bé a la via de Sant Ignasi, on queda l'estructura inferior de la passarel·la-, hi ha un cartell de Manresa Turisme que posa en valor el patrimoni de l'indret. Parla de les muralles medievals, del mur d'en Jaffa i del portal de Galceran Andreu.

Explica que la muralla del segle XII anava del puig del Cardener, on hi ha la Seu, fins al portal de Santa Llúcia, a tocar de l'actual plaça de Sant Ignasi. Pel que fa al mur d'en Jaffa, que és el que segueix cap a la Seu, rebia aquest nom per la casa de la família Jaffa que hi havia a sobre. Indica que és un dels trams de muralla més antics de la ciutat, originari del segle XII i reparat el segle XIV, i que del portal de Galceran Andreu encara s'hi pot veure l'arrencada de l'arc. La informació promet més del que hi ha. La muralla està molt deteriorada, amb algun tros on es veu que s'ha desprès la pedra i algun altre on no trigarà a caure. La construcció de la futura seu de la Generalitat ha de servir per reurbanitzar tot aquest entorn, que prou falta li fa.