La pandèmia porta la dissenyadora Miriam Ponsa a fabricar només sota comanda per evitar tenir estocs

La pandèmia ha dut a la dissenyadora de moda manresana Miriam Ponsa a fabricar la nova col·lecció de primavera sota comanda. L'objectiu, explica a l'ACN, és el d'afavorir un consum "més reflexiu i sostenible", evitant la sobreproducció i els estocs innecessaris. Així, durant 15 dies, les peces estaran exposades a la seva web. Finalitzat el termini es fabricarà exclusivament el que s'hagi demanat, que els compradors rebran a casa la mateixa setmana que comença la primavera –aproximadament un mes i mig després de fer la comanda-. "Abans de la covid això no hauria tingut sentit, ara la gent entén que la pandèmia és el resultat del col·lapse del planeta i el dany que provoca sobreproduir i utilitzar més recursos dels necessaris", assegura.

Segons explica la dissenyadora Miriam Ponsa, han optat per aquest model per posar el seu "gra de sorra pel canvi que hi ha d'haver cap a la sostenibilitat". Entre els beneficis, recalca, és que s'eviten sobreproduccions i, per tant, utilitzar més recursos dels necessaris. Alhora busquen transmetre valors "de respecte, ètics i socials perquè tot es produeix al territori" i instar a un consum "reflexiu i no impulsiu", ja que les compres trigaran un mes i mig en arribar a casa. A més, el fet de fabricar exclusivament allò necessari els permet ajustar costos i, per tant, oferir les peces a un preu més econòmic.



Una col·lecció pensada per la pandèmia

Ponsa ha batejat la col·lecció com la 'llavor del canvi' perquè, amb el canvi de model el que estan fent "és plantar petites llavors cap a un futur millor". I és que assegura que la moda pot ser "un gran altaveu" per ajudar a canviar el futur.

La nova col·lecció, a més, està pensada per la pandèmia. D'una banda, explica, perquè han optat per peces "més essencials, polivalents i còmodes que també pots portar per casa". A més, utilitza només quatre tonalitats: color terra, pedra, negre i blanc. "Estan inspirades en la natura, que encara que no la podem gaudir tant com volem la tenim més present que mai", apunta. Paral·lelament per la promoció han optat per treballadores sociosanitàries amb l'objectiu de donar visibilitat "als col·lectius que estan en primera línia i mereixen tot el nostre respecte".

El nou model de vendes de Miriam Ponsa ha arrencat amb la col·lecció de primavera. La voluntat, avança, és mantenir aquesta forma de vendre en les properes campanyes.