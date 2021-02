La plataforma de gent gran alerta que la «deshumanització» dels bancs afecta la població més dèbil

«El deficient servei bancari afecta tothom, a totes les persones de totes les edats, però, especialment, a les persones grans». El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat la proposició presentada a iniciativa de la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa per garantir un servei a la població que el tancament imparable d'oficines bancàries està limitant greument. Va defensar la proposició Víctor Feliu, de qui és la frase de l'inici. A partir del 14 de febrer el BBVA tancarà quatre sucursals més a Manresa.

L'activista afegeix a les persones grans les que tenen alguna discapacitat i les nouvingudes com les principals damnificades de la «deshumanització del servei bancari». Fa notar que el fet que «molts barris s'hagin quedat sense sucursals obliga els usuaris a efectuar llargs desplaçaments, amb l'inconvenient que això suposa per a les persones grans que tenen problemes de mobilitat». Un problema que s'agreuja encara més als pobles, perquè n'hi ha que ja no tenen cap sucursal bancària i cal anar a un municipi veí, «amb la dificultat afegida que moltes persones grans no disposen de vehicle propi».

Tecnologia que no té tothom

Exposa, també, que «l'horari restringit, de 2/4 de 9 les 11 del matí, és un condicionant» i que «s'han rebut queixes de persones a qui, mentre operaven al caixer automàtic, se'ls ha acabat la llibreta i no poden accedir a l'atenció presencial per renovar-la. Se les obliga a tornar-hi l'endemà». Per altra banda, comenta que, «segons per a quin tipus d'operacions bancàries, s'assigna als clients un agent/gestor. Per ser atès, cal demanar-li dia i hora, i els clients s'han de supeditar a la seva agenda». Recalca que «la digitalització del servei i la gestió telemàtica són un altre problema, perquè a moltes persones d'edat avançada se'ls fa difícil l'ús d'aquestes noves tecnologies», la qual cosa els genera dependència: necessiten que algú les ajudi. A més a més, «moltes no disposen d'aquestes eines telemàtiques, com el telèfon mòbil i l'ordinador».

A aquest greuge hi suma el fet que «ara es cobren comissions per a tot. Comissions per dipositar al banc els propis estalvis, un diners que són dels clients. Comissions per enviar correu a casa (t'obliguen a operar online i no tothom té les eines telemàtiques). Comissions per treure els teus diners per la finestreta. Comissions per sol·licitar un extracte del teu compte. Aquest problema de manca d'atenció directa també afecta molt a les persones nouvingudes i s'agreuja per les seves dificultats lingüístiques». Feliu, en nom de la plataforma, constata alhora que la reducció d'oferta per les fusions bancàries que s'han anat produint ha fet que les persones descontentes no puguin canviar d'entitat.

Per tot plegat van fer la proposició que confien que «no quedi en paper mullat ja que tots els grups municipals tenen representació política al Parlament i al Congrés».

La junta directiva de l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor, amb més d'un miler de famílies associades, ha volgut expressar la seva opinió pel que fa al tancament de l'oficina del BBVA. Explica que «hem constatat l'emprenyamenta dels nostres veïns en rebre una carta del BBVA comunicant-los el tancament de l'oficina de la carretera de Santpedor».

La junta de l'ens veïnal considera «intolerable el constant tancament de sucursals,els horaris d'atenció als clients i les comissions que es cobren per no utilitzar els caixers a les persones més vulnerables, sovint amb minusvalideses que els impedeixen el seu ús. No ens estranya que el BBVA digui que cada vegada es fan més operacions a distància, tenint en compte que han estat ells els que han reduït a mínims els horaris d'atenció i el personal. En aquest aspecte, amb constants canvis tant si són a l'oficina com a la banca a distància». Afegeix que «és intolerable, també, com es deixa de banda l'atenció al comerç del barri que necessita fer els seus ingressos d'efectiu, necessitats de canvi i consultes, entre d'altres».

15.000 habitants

Expressa els seus dubtes que «les oficines de la plaça Bages i de la Bonavista, les dues amb manca d'aparcament, estiguin preparades per atendre una població de més de 15.000 habitants del districte nord de la ciutat».

Es per tot plegat, manifesta, que «la junta directiva de l'associació veïnal de la Carretera Santpedor vol sumar-se a l'aprovació al ple municipal de la proposta feta per la Plataforma en defensa de les pensions publiques i els drets de la gent gran per tal que l'Ajuntament faci tot el possible per aturar el deteriorament de l'atenció als clients de les entitats bancàries».